خدمت در قم مدال افتخاری برای مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد سعیدی شامگاه سه شنبه در مراسم تجلیل از خادمان ایام نیمه شعبان در حوزه شهری که در شبستان نجمه خاتون حرم مطهر حضرت معصومه(ع) برگزار شد، با بیان اینکه ماه شعبان سراسر شادی و سرور است که این ماه وفات هیچ یک از ائمه معصومین وجود ندارد.



وی با بیان اینکه امت اسلام همانگونه که در جهان با سختی و مشکلات روبه رو می شوند باید مواقعی هم به شادی و سرور بپردازند افزود: اگر زندگی انسان همواره با غم و غصه همراه باشد ادامه آن برای آدمی سخت خواهد شد.



امام جمعه قم با تقدیر از خدمات همه مسئولانی که در ایام نیمه شعبان به زائران و مجاوران شهر کریمه اهل بیت خدمت کردند افزود: برای اینکه مراسم بزرگ نیمه شعبان در تراز قم و شهر عش آل محمد باشد از مدتها قبل برنامه ریزی صورت گرفت که مسئولان در این مسیر سختی های زیادی را متحمل شدند.



تولیت آستان مقدس فاطمه معصومه(س) با بیان اینکه محور فعالیت تمام مدیران و مسئولان استان باید وجود حضرت فاطمه معصومه(س)باشد، عنوان کرد: همه باید احترام کریمه اهل بیت(ع) را در قم رعایت کنند و خدمت در این شهر مدال افتخاری برای مسئولان است.