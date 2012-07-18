محمدرضا عظیمی ‌زاده شهردار یزد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عظیمی ‌زاده در پانصد و پنجاه و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد، با اتفاق آرا (آرای موافق) به عنوان شهردار یزد انتخاب شد.

این تصمیم بعد از جلسات متعددی در بررسی سوابق گزینه‌ها و موارد پیشنهادی همچنین برنامه‌های نامبرده اتخاذ شد.

محمدرضا عظیمی‌زاده دارای مدرک تحصیلی کارشناسی عمران و در حال حاضر دانشجوی کارشناسی ارشد است و تاکنون در سمت‌های معاونت عمرانی شهرداری یزد، مدیر منطقه سه شهرداری یزد و مدیرکل دفتر فنی استانداری در خدمت مردم بوده است.

پیش از این توسط شهرداری و شورای شهر یزد، در خبری علی بمان جوکار به عنوان سرپرست شهرداری یزد معرفی شده بود.