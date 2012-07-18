حکایت رامنی و "جان سانونو" / شکستی دیگر برای جمهوریخواهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، کمیته انتخاباتی اوباما اعلام کرد که جناح رقیب پس از آنکه "جان سانونو" فرماندار سابق نیوهمپشایر و از اعضای برجسته کمیته انتخاباتی "میت رامنی" به دلیل اظهارات خود از رئیس جمهور معذرت خواهی کرده، وارد روند شکست شده است.

بر اساس این گزارش، جان سانونو چندی پیش در سخنانی اوباما را یک "غیر آمریکایی" خطاب کرده بود و به همین دلیل مجبور به معذرت خواهی وی از رئیس جمهور آمریکا شده، امری که گاردین آن را یک شکست برای جمهوریخواهان توصیف کرده است.

جان سانونو در فعالیت های انتخاباتی رامنی

سانونو در اظهارات خود علاوه بر آنکه تلاش کرده بود بحث های قدیمی درباره غیر آمریکایی بودن اوباما و زیر سوال بردن مدارک تولد او را زیر سوال ببرد اتهاماتی را در ارتباط با فساد سیاسی در شیکاگو به رئیس جمهور آمریکا وارد کرده بود.

سانونو در هفته گذشته در گفتگو با خبرنگاران گفته بود : آرزو می کنم این رئیس جمهور یاد بگیرد که چگونه یک آمریکایی باشد .

این اظهارات بازتاب گسترده ای در جامعه آمریکا داشت و موجب زنده شدن شایعات قدیمی درخصوص اینکه اوباما در خارج از آمریکا متولد شده گشته بود.

موضوع غیرآمریکایی بودن اوباما، موردی بودن که در همان سال اول ریاست جمهوری وی مطرح شد و باراک اوباما گواهی تولد خود را در معرض دید عموم قرار داد تا ثابت کند که در آمریکا متولد شده است.

اما این پایان ماجرا نبود و برای روشن شدن این موضوع دو خبرنگار که یکی از آنها از خبرنگاران آسوشیتدپرس بوده با مراجعه به وزارت بهداشت آمریکا سعی در بازبینی مدارک تولد کودکانی که با نام "باراک حسین اوباما" در سال 1961 متولد شده اند کرده اند اما بر اساس قوانین حقوق شخصی، دسترسی به این مدارک ممنوع بود.

این اتهام در حالی به اوباما وارد شده که مقامات سابق وزارت بهداشت آمریکا مدارک تولد وی در هاوایی را تائید کرده اند.

اوباما و جان سانونو

بر اساس این گزارش، در سال 2008 کمیته انتخاباتی باراک اوباما مدارک تولد وی را در هاوایی منتشر کرده اما اکنون جمهوریخواهان اعلام می کنند که تنها انتشار مدرک تولد به طور کامل می تواند ثابت کند که اوباما یک آمریکایی واقعی است.

بر اساس این گزارش، در همین رابطه سانونو هم در همین راه گام برداشت اما بعد از مواجه شدن با انتقادات تند وی مجبور به معذرت خواهی از اظهارات خود شد و گفت : من به خاطر آن جملات معذرت خواهی می کنم.

معذرت خواهی عضو ارشد کمیته انتخاباتی رامنی از اوباما درحالی انجام می شود که نامزد جمهوریخواهان آمریکا در هفته گذشته خواستار معذرت خواهی اوباما به دلیل انتقادات رئیس جمهور از اقدامات گذشته وی شده بود.