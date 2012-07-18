مسابقات قهرمانی شطرنج قم پایان یافت

حسین رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: توسعه بخش قهرمانی رشته ورزشی شطرنج که یک رشته فکر همراه با تمرکز و استفاده از ذهن فعال و خلاق است، یکی از مهم‌ترین اهداف و برنامه های هیئت جدید شطرنج قم است.



مسابقات استانی فرصتی برای بروز استعدادهای شطرنج‌ قم



وی که از بعد از محمد مداحی با کسب اکثریت آرا در مجمع انتخابات هیئت شطرنج قم، مسئولیت ریاست هیئت شطرنج استان قم را بر عهده گرفته است، ادامه داد: باتوجه به وجود استعدادهای بالقوه در این رشته فرصت مناسبی برای برگزاری رقابت‌های شطرنج قهرمانی قم دیدیم و این مسابقات را برگزار کردیم.



رئیس هیئت شطرنج استان قم ابراز داشت: در پایان این مسابقات مصطفی مرادی با کسب شش امتیاز موفق به کسب مقام قهرمانی شد و بعد از وی سعید شریعت با کسب 5/5 امتیاز مقام نایب قهرمانی را به خود اختصاص داد، ضمن اینکه مصطفی سخایی در جایگاه سوم ایستاد.



وی با اشاره به اهداف برگزاری این مسابقات، بیان داشت: در هیئت شطرنج قم برنامه‌ریزی برگزاری این رقابت‌ها با دقت لازم صورت گرفت تا این دوره از مسابقات با حضور چهره‌های شاخص و عموم شطرنج‌بازان استان قم برگزار شود.



وی با تاکید بر اینکه برگزاری مسابقات شطرنج قهرمانی قم فرصت مناسبی برای شناسایی نیروهای جوان و آینده‌دار این رشته ورزشی است، بیان داشت: در واقع این مهم‌ترین هدف هیئت است تا آینده بسیار خوبی را برای شطرنج قم به وجود بیاوریم.



رحمتی‌نشاط همچنین از طرح و برنامه هیئت شطرنج قم برای برگزاری مسابقات لیگ این رشته ورزشی در قم خبر داد و تصریح کرد: با توجه به نبوغ و استعدادی که در شطرنج قم سراغ داریم، قطعا برگزاری لیگ می‌تواند موجب پویایی این رشته ورزشی شود.



وی در ادامه گفت: دفتر هیئت شطرنج قم واقع در مجموعه ورزشی شهید حیدریان همه روزه آماده پذیرایی از علاقه‌مندان به این رشته ورزشی و همچنین سرویس‌دهی به عموم دوستداران شطرنج است و محدودیتی برای حضور شهروندان وجود ندارد.



تلاش برای برگزاری لیگ شطرنج در قم



رئیس هیئت شطرنج استان قم افزود: در هر دو بخش مردان و بانوان فعالیت می‌کنیم و در رده‌های سنی مختلف نیز امکانات و تجهیزات برای استفاده عموم فراهم است و با حمایت‌های تربیت بدنی و فدراسیون شطرنج همچنان به دنبال تجهیز فضا و امکانات نیز هستیم.



وی همچنین به برنامه‌ریزی برای حضور موفق شطرنج‌بازان تیم اعزامی قم در ادامه رقابت‌های لیگ برتر شطرنج باشگاه‌های کشور اشاره کرد و ابراز داشت: برای این منظور همه روزه نفرات تیم شطرنج قم در سالن این رشته در مجموعه حیدریان حضور می‌یابند.



رحمتی نشاط تصریح کرد: حمایت‌های خوبی از سوی اداره کل ورزش و جوانان و فدراسیون شطرنج از هیئت شطرنج استان قم صورت می‌گیرد و با برنامه‌های متنوعی که در هیئت جدید برای رشد و توسعه این رشته ورزشی در نظر داریم، انشاالله شاهد موفقیت روز افزون شطرنج قم خواهیم بود.



وی همچنین به حضور شطرنج باز قمی در جمع برترین‌های کشور اشاره کرد و افزود: در تمامی مسابقاتی که در سال جاری در قالب رقابت های لیگ و همچنین قهرمانی کشور برگزار می شود، شرکت خواهیم کرد تا توانمندی شطر نج قم را نشان بدهیم.