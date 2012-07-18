به گزارش خبرگزاری مهر، حسن مدیر روستا در این دیدار با اشاره به پروژه تونل مهرویلا این پروژه را یکی از بزرگ ترین پروژه های اجرایی در سال جاری عنوان کرد.

وی طول تونل مهر ویلا را 800 متر عنوان و ذکر کرد: فاز یک این پروژه صد در صد انجام شده است و تملکات فاز دو تا پایان سال 91 اجرا خواهد شد.

این مسئول در این دیدار همچنین تقاطع غیر همسطح زیرگذر دانش آموز را از دیگر پروژه های مهم در سال جاری اعلام کرد و افزود: بودجه اختصاص یافته به این پروژه در سال جاری شش میلیارد تومان بوده است.



شهردار کرج به مشکلات شهروندان رسیدگی کرد



در جلسه ملاقات مردمی سید علی آقازاده شهردار کرج با شهروندان در محل سالن جلسات شهرداری مرکز برگزار شد.

در این جلسه که بیش از دو ساعت به طول انجامید، شهردار کرج طی دیدار چهره به چهره با شهروندان به بررسی و رفع مشکلات آنها پرداخت.



در جلسه مذکور اکثر مشکلات شهروندان در بخش ارائه خدمات شهری اعم از آسفالت و ... بود که شهردار کرج نیز دستورات لازم را برای رفع مشکلات صادر کرد.



پروژه آموزش شهروندی با رویکرد محله محوری به مناقصه گذاشته می شود

رئیس اداره امور قراردادها و پیمانهای شهرداری کرج از برگزاری مناقصه پروژه آموزش شهروندی با رویکرد محله محوری ساکنین مجتمعهای بیش از 40 واحد در مناطق 12 گانه کرج خبر داد.



آرش یگانی اظهارداشت: براساس آگهی یک مرحله ای مناقصه شماره 96 و 97، شهرداری کرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب توسط شورای اسلامی شهر پروژه آموزش شهروندی با رویکرد محله محوری ساکنین مجتمعهای بیش از 40 واحد را به واجدین شرایط واگذار کند.

وی افزود: بر این اساس موسسات علمی فرهنگی و آموزشی دارای پروانه و رزومه فعالیت های آموزشی می توانند با دارا بودن شرایط لازم در این مناقصه شرکت کنند.



جانمایی و کاشت 50 عدد جعبه گل در محدوده استاندارد تا سه راه نهضت

مدیر منطقه 2 شهرداری کرج از جانمایی و کاشت 50 عدد جعبه گل در محدوده استاندارد تا سه راه نهضت خبرداد.

محمدرضا ناصر خاکی با اعلام این خبر افزود: اقدامات صورت گرفته در خصوص ایجاد فضای سبز به همت واحد فضای سبز منطقه و با نظارت و برنامه ریزی محمدرضا پورحیدری، مسئول این حوزه انجام شده است.

وی، عملکرد واحد فضای سبز منطقه 2 شهرداری کرج را مثبت ارزیابی کرد و افزود: اداره فضای سبز منطقه در طول ماه گذشته اقدامات مطلوبی را در سطح منطقه به انجام رسانده است که جانمایی و کاشت 50عدد فلاور باکس بزرگ از میدان استاندارد تا سه راه نهضت از مهمترین این اقدامات است.

اختصاص 5/3 میلیارد تومان به زیرسازی و لکه گیری آسفالت در منطقه 9 کرج

معاون عمرانی منطقه 9 شهرداری کرج بودجه زیرسازی، خرید، پخش و لکه گیری آسفالت در این منطقه را سه میلیارد و 500 میلیون تومان اعلام کرد.



مهرداد حقیقی بودجه مصرف شده به منظور زیرسازی را 100 میلیون تومان عنوان و ذکر کرد: کمترین بودجه به زیر سازی تعلق دارد.

این مسئول اعتبار قرارداد لکه گیری در منطقه 9 شهرداری کرج را 400 میلیون تومان اعلام کرد و افزود: این قرارداد طی سه مرحله بسته می شود.

وی در خصوص قراردادهای بسته شده در زمینه لکه گیری عنوان کرد: در حال حاضر فاز اول این قرار داد بسته شده است و تا اواخر تابستان قسمت اعظم کار لکه گیری انجام می شود.