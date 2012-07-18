اتحادیه عرب تشکیل کمیته بین المللی را خواستار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیه الیوم، نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب پس از پایان نشست فوق العاده نمایندگان دائم کشورهای عربی اظهار داشت: اتحادیه عرب از شورای امنیت و سازمان ملل متحد خواهد خواست برای تحقیق درباره مرگ یاسر عرفات یک کمیته بین المللی مستقل تشکیل دهد.

وی با بیان این مطلب افزود: شورای اتحادیه عرب از تمامی طرف های ذیربط به ویژه فرانسه می خواهد تمامی اطلاعات موجود درباره مرگ یاسر عرفات را در اختیار آن قرار دهند.

عربی در ادامه گفت: پرونده یاسر عرفات در نشست کمیته پیگیری صلح عربی که قرار است روز یکشنبه با مشارکت ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در دوحه برگزار شود بررسی خواهد شد.

گفتنی است شبکه تلویزیونی الجزیره چند هفته پیش پس از تحقیقات 9 ماهه خود اعلام کرد که یاسر عرفات به مرگ طبیعی نمرده است، بلکه تدریجا و بر اثر وجود ماده سمی پلوتونیوم در لباس هایش ترور شده است.

یاسر عرفات 12 اکتبر 2004 برای درمان راهی فرانسه شد و در یک بیمارستان نظامی در حومه پاریس بستری شد اما وی نه تنها درمان نشد بلکه حال وی به طور ناگهانی رو به وخامت رفت و سرانجام به فاصله کوتاهی در 11 نوامبر 2004 فوت کرد.

از همان زمان شایعاتی مبنی بر دست داشتن موساد (سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی) و حتی برخی مقامات امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین از جمله "محمد دحلان" رئیس دستگاه امنیتی فلسطین در مرگ عرفات وجود داشت.