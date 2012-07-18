به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد آتش زر شامگاه سه شنبه در مراسم تجلیل از خادمان ایام نیمه شعبان در حوزه شهری که در شبستان نجمه خاتون حرم مطهر حضرت معصومه (ع) برگزار شد ، عنوان کرد: هر ساله مراسم های نیمه شعبان با حضور گسترده مردم و به صورت چشمگیر برگزار می شود و مردم در این ایام از اقصی نقاط کشور برای زیارت حرم حضرت معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران راهی قم می شوند که در این راستا جا دارد مسئولان شهری و مجموعه مدیران استان به منظور ارائه خدمات بهتر با یکدیگر همکاری و هماهنگی نزدیکی داشته باشند.



آتش زر نیمه شعبان را فرصتی فرا ملی برای استان قم توصیف کرد و افزود: با وجو همه تلاش های مسئولان در راستای ارائه خدمات به زائران شهر کریمه اهل بیت (ع) هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم که باید تمام کشور در این راستا بسیج شوند.



رئیس شورای اسلامی شهر قم افزود: هر ساله در مراسم سالگرد ارتحال امام راحل توان کشور بسیج می شود تا خدمات مناسبی را به زائران ارائه کنند اما در نیمه شعبان در حالی این خدمات از سوی شهرداری قم به زائران ارائه می شود که هیچگونه بودجه اختصاصی در این زمینه وجود ندارد.



لزوم توجه به ارائه خدمات فرهنگی به زائران در نیمه شعبان



وی افزود: شهرداری قم در ایام نیمه شعبان نقش محوری داشته است و امسال هم مجموعه شهرداری قم از این آزمون سر بلند بیرون آمد که جا دارد از همه مسئولان و پرسنل شهرداری تقدیر شود.



رئیس شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه باید به ارائه خدمات فرهنگی به خیل زائران در ایام نیمه شعبان توجه جدی شود افزود: از شهرداری و دستگاه‌های فرهنگی انتظار است که در راستای خدمات فرهنگی، خدمت شایسته‌ای انجام دهند که البته در این راستا وظیفه دستگاه های فرهنگی خطیرتر از شهرداری است.



آتش زر در ادامه عنوان کرد: باید برنامه ریزی شود تا زمین های اطراف مسجد مقدس جمکران به طور کامل تملک شود چرا که در آینده با افزایش تعداد زائران با مشکل کمبود فضا روبه رو خواهیم بود.



رئیس شورای اسلامی شهر قم افزود: تملک زمین ها اطراف مسجد مقدس جمکران باید سریعتر صورت گیرد چرا که قیمت ها در چند سال آینده افزایش خواهد یافت و در این شرایط بودجه های استانی جوابگوی خرید آن نخواهد بود.