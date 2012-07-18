اولویت اساسی در اجرای طرح عدالت صنعتی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فخراله مولایی با اشاره به اینکه طرح صنعتی با هدف ایجاد اشتغال برای400 هزارنفر در حال پیگیری است، اظهارداشت: به منظور بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در شهرکها و نواحی صنعتی کشور و استفاده بهینه از تمام امکانات ایجاد شده توسط بخش خصوصی اجرای طرح عدالت صنعتی در برنامه کاری این مجموعه قرار گرفته است.

معاون وزیر صنعت ، معدن وتجارت با بیان اینکه طرح مذکور در قالب یک بسته حمایتی مناسب و به منظورحمایت از صنایع کوچک کشور تهیه شده است، تصریح کرد: اولویت اصلی در این طرح صنعتی تکمیل و توسعه ظرفیت واحدهای صنعتی به بهره برداری رسیده ، تکمیل و به بهره برداری رساندن طرح های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بیش از 50درصد و همچنین فعال سازی واحدهای صنعتی نیمه تعطیل و تعطیل است.

به گفته مولایی با اجرای طرح عدالت صنعتی می توان با کمترین سرانه سرمایه گذاری ، کسب و کار پایدار و باارزش برای صنعتگران ایجاد کرد.

وی توسعه صنایع کوچک براساس مزیت‌های منطقه‌ای را مهم‌ترین هدف‌ این طرح برشمرد وگفت: ‌این واحدها می‌توانند مکمل شبکه‌های بزرگ صنعتی باشند، یعنی استقرار ‌این واحد‌های کوچک در کنار حلقه‌های وابسته به صنایع بزرگ و متوسط می‌تواند صنعت را توسعه دهد.

مدیر عامل سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران تاکید کرد: ‌این بخش از طرح عدالت صنعتی برای توسعه صنایع کوچک در کنار صنایع بزرگی که نیازمند خدمات شرکت‌های دیگر هستند، عملی است ، به عنوان مثال صنعت پتروشیمی‌، صنایع تبدیلی‌وصنعت فولاد می توان این سیاست را اجرا کرد.



مولایی تکمیل طرحهای نیمه تمام صنعتی رابخش دیگر طرح عدالت صنعتی عنوان کرد وافزود: حدود 7 2 هزار طرح نیمه تمام در درون شهرکهای صنعتی وجود دارد که اگر به‌ این واحد‌ها منابع مالی کمی تزریق شود، می‌توان آنها را وارد چرخه اقتصاد کرد.



مدیر عامل سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران در خصوص تامین منابع مالی این طرح نیز گفت : برای ایجاد 400 هزار شغل، حدود 14 هزار میلیارد تومان اعتبار نیازمند است. البته اعتبارات مورد نیاز این طرح قرار است از محل وجوه اداره شده دولت برای طرحهای اشتغالزا تامین شود.

مولایی با اشاره به اینکه اجرای این طرح نیازی به اختصاص بودجه کلان ندارد، خاطر نشان کرد: طرح عدالت صنعتی می تواند به صورت مرحله به مرحله و براساس روش تامین منابع مالی مورد نیاز اجرایی شود. به طور مثال، این طرح را می توان در سه مرحله اجرا کرد و برای هر مرحله اعتباری درحدود 4 هزار میلیارد تومان در نظر گرفت.