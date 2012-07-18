به گزارش خبرنگار مهر، سید رسول رنجبران شامگاه سه شنبه در همایش مدیریت توسعه و حمایت از سرمایه گذاری در حوزه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به اینکه سالانه به طور میانگین 950 میلیون نفر گردشگر در دنیا داریم، یادآور شد: نمودار رشد افزایش گردشگران شیب تندی دارد، البته بحران‌های چند سال اخیر کشورهای اروپایی و عرب تا اندازه‌ای آن را کاهش داده است.

وی با بیان اینکه حجم درآمد سالیانه از بخش گردشگری در دنیا حدود 100 میلیارد دلار است، افزود: صنعت گردشگری پس از نفت و خودرو سازی سومین صنعت پردرآمد دنیا محسوب می‌شود.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان ادامه داد: آمریکا، چین، فرانسه، اسپانیا و ترکیه در رأس کشورهایی هستند، که گردشگری قابل قبولی را ارائه کرده ان و به تنهایی 250 میلیون گردشگر دنیا سالانه تنها به این پنج کشور سفر می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ایران رتبه 92 دنیا را از لحاظ مقصد گردشگری دارد که بسیار جایگاه ضعیفی است، گفت: سالانه تنها یک تا دو میلیارد دلار از محل گردشگری خارجی سود عاید کشور می‌شود که نسبت به یک هزار میلیارد دلار درآمد گردشگری کشورهای جهان رقم ناچیزی است.

رنجبران با بیان اینکه در حال حاضر حداقل سرمایه گذاری برای ایجاد یک شغل پایدار 70 میلیون تومان است، تصریح کرد: در بخش گردشگری این رقم سرمایه گذاری می‌تواند تا یک سوم کاهش پیدا کند و مهمتر اینکه این صنعت پاک و بدون آلودگی بوده و این در حالی است که اصفهان با وجود دارایی‌های فراوانی که در حوزه گردشگری دارد، شهری آلوده است.

وی با اشاره به سخنی از مهاتما گاندی رهبر ضد استعمار هند گفت: این شخصیت سیاسی و برجسته جهان با مشاهده اصفهان گفته بود، شنا این شهر را به من بدهید به اندازه پول نفت ایران از محل گردشگری از آن درآمدزایی می‌کنم به گونه‌ای که بودجه یک سال کشور با حجم سودآوری گردشگری در این استان برابری کند.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به سند چشم انداز 20 سالانه کشور اظهار داشت: تا زمان رسیدن به این سند باید 20 میلیون گردشگر سالانه از ایران بازدید کنند، این در حالی است که اگر درست در مسیر توسعه قرار گرفته باشیم، باید در حال حاضر سالانه 7 تا 8 میلیون گردشگر از ایران بازدید کنند.