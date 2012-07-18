اطلاعی نداشتم که «مینا و پلنگ» دیگری هم نوشته شده است

حسن احمدی که چندی پیش داستانی مستند درباره عشق یک دختر و پلنگ در شمال کشورمان را نوشته و برای چاپ در اختیار انتشارات امیرکبیر قرار داده بود، در اینباره به خبرنگار مهر گفت: رمان «مینا و پلنگ» را مدتی است به امیرکبیر دادهام و از سرنوشت چاپ آن بیخبرم. این کتاب بر اساس داستانی واقعی که در کندلوس اتفاق افتاده، نوشته شده است.
وی ادامه داد: داستان مینا و پلنگ داستان دختر و پلنگی است که عاشق یکدیگر میشوند. مجسمه این دختر هم در آن منطقه ساخته شده و در معرض دید عموم قرار گرفته است. البته من واقعیت را بهانهای برای روایت کردم و داستانی تخیلی و ساخته و پرداخته ذهنم را نوشتم.
نویسنده «تک درخت سرخ» در پاسخ به اینکه چرا نام کتابش با اثر دیگری که درباره همین افسانه نوشته شده مشابه است؟ گفت: من از کتاب مشابه این اثر خبر نداشتم و از آنجا که داستان بین دختری به نام مینا و یک پلنگ میگذرد این نام نزدیکترین رابطه را با مفهوم کتاب دارد. البته اگر از این موضوع مطلع بودم حتما نام کتاب را عوض میکردم.
احمدی درباره دیگر آثار در دست چاپش اینگونه توضیح داد: رمان «بازیها و لحظهها» را برای طرح رمان نوجوان انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نوشته و تحویل دادهام که هنوز منتشر نشده است. این کتاب داستان یک رزمنده مفقودالاثر است که حالا با خانوادهاش و دختر خواهرش یک بازیای را شروع کرده است.
وی افزود: او در این بازی افراد را به جاهای مختلف میبرد و در این سفر وقایع خاصی را از دوران جنگ روایت میکند. این کتاب جلد دومی هم خواهد داشت که به زودی نگارش آن را آغاز کرده و برای چاپ به کانون میدهم.
این نویسنده در پایان گفت: «پر پرواز» عنوان کتاب زندگینامه داستانی شهید احمد کشوری است که آن را به انتشارات سروش تحویل دادهام. با این که این کتاب چارچوب یک زندگینامه را دارد، ولی سعی کردم در آن نگاهی داستانی به زندگی شهید کشوری داشته باشم.
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