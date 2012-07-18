به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محدرضا میرزایی در اطلاعیه که در اختیار مهر قرار گرفت، ضمن تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان با اشاره به رعایت حرمت این ماه مبارک در حفظ نظم و امنیت اجتماعی و کاهش تخلفات دراین ماه، اظهار داشت: مراکز پذیرایی مانند رستوران ها و کافی شاپ ها و ... در داخل شهرها به هیچ وجه حق فعالیت در طول روز (از اذان صبح تا اذان مغرب) را ندارند.

وی در این اطلاعیه اضافه کرد: واحدهای مجاز به فعالیت باید نسبت به پوشش نمای خارجی مکان در حد متعارف اقدام کنند، به شکلی که نمای درونی آنها از بیرون قابل رویت نباشد.

میرزایی از مسافران خواست تا از اماکن پذیرایی بین راهی استفاده کنند و از صرف غذا در فضای بیرونی، غذاخوری ها یا کنار جاده و تفرجگاه ها خودداری نمایند.

فرمانده انتظامی استان سمنان با تاکید برحفظ شائن ومنزلت این ماه مبارک از هم استانی ها خواست: از هر گونه رفتار که دلالت بر روزه خواری مانند خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات در ملاعام باشد پرهیز کنند و به حقوق دیگران احترام بگذارند.

میرزایی از برخورد با متخلفان در این ماه خبر داد و گفت: با متظاهرین به روزه خواری در ملاعام برابر ضوابط و مقررات برخورد می شود.

به گفته فرمانده انتظامی استان سمنان، برگزاری هرگونه مراسم جشن و شادمانی در اماکن عمومی در لیالی قدر و شهادت حضرت علی(ع) ممنوع است.