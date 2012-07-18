تلاش آمریکا و صهیونیستها برای تبدیل اردن به بزرگترین مرکز زباله های هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی ، "سفیان التل" گفت: دلایلی در دست است که ثابت می کند آمریکا و اسرائیل قصد دارند اردن را به بزرگترین مرکز زباله های هسته ای در جهان مبدل کنند.

وی که از مخالفان سرسخت برنامه هسته ای اردن به شمار می رود، تاکید کرد: اگر اردن در مسیر تاسیس نیروگاههای هسته ای گام بردارد بدهی های آن به 50 میلیارد دلار خواهد رسید.

التل برنامه هسته ای اردن را هماهنگ با صهیونیستها دانست.

وی افزود: کشورهای اروپایی تصمیم به توقف نیروگاههای هسته ای و فروش آن به کشورهای عربی گرفته اند به ویژه که عربستان تصمیم به خرید شانزده نیروگاه هسته ای گرفته است و از زمانی که تمایل برای خرید این نیروگاهها قوت گرفته است قیمت این نیروگاه ها به سه برابر قیمت واقعی آن افزایش یافته است.

التل بیان کرد: در بیشتر موارد به علت وجود دلالها و مشکلات دیگر قیمت نیروگاهها تا مرز ده میلیارد دلار نیز می رسد که مبلغ 5 تا 8 میلیارد دلار برای نگهداری و راه اندازی آن را نیز باید به آن افزود.

وی گفت: دولت اردن تصمیم به بخشش 2700 کالای اسرائیلی از عوارض گمرگی گرفته است که بیشتر این کالاها مربوط به نیروگاههای هسته ای است.

التل با اشاره به آب فراوانی که برای نیروگاههای هسته ای نیاز است افزود: دولت اردن در ایجاد شبکه آبی و سدسازی ناکام است پس چگونه می خواهد به تامین آب نیروگاهها بپردازد به ویژه که خطر انفجار خطوط لوله ای که آب را به نیروگاه منتقل می کند نیز وجود دارد.

وی اظهار داشت: این طرح کاملا به نفع رژیم صهیونیستی است و اردنی ها را به سوی خودکشی جمعی سوق می دهد.