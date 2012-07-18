گلف بازان قم شانس صعود به فینال لیگ دسته اول گلف را از دست دادند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه ریزی فدراسیون گلف کشورمان، دیدارهای مرحله مقدماتی لیگ دسته اول گلف مردان باشگاه های کشور امسال با شرکت هشت تیم در دو گروه برگزار شد و در نهایت از هر گروه دو تیم به نیمه نهایی صعود کردند.



بعد از مشخص شدن تیم های صعود کنننده به مرحله نیمه نهایی مسابقات امسال لیگ دسته اول گلف باشگاه های کشور در بخش مردان، دیدارهای مرحله نیمه نهایی و فینال این دوره از پیکارها به میزبانی تهران و در مجموعه ورزشی انقلاب آغاز شد.



برگزاری مرحله نهایی لیگ دسته اول گلف در مجموعه انقلاب تهران



رقابت های آخرین مراحل مسابقات لیگ دسته اول گلف مردان باشگاه های کشور با حضور چهار تیم راه یافته به این مرحله از مسابقات در مجموعه ورزشی انقلاب آغاز شد و گلف بازان قمی نیز بعد از حضور موفق در مرحله گروهی، در نیمه نهایی برای صعود به فینال رقابت کردند.



بر اساس برنامه ریزی فدراسیون گلف، تیم های گلف پرسپولیس مسجد سلیمان و هیئت گلف استان قم به عنوان تیمهای اول و دوم از گروه نخست و تیم های گلف آزادگان مسجد سلیمان و هیئت گلف استان گلستان دو تیم برتر گروه دوم که به آخرین مرحله مسابقات لیگ راه یافتند در این مرحله حضور دارند.



از سوی دیگر در تلاش برای حضور در دیدار نهایی رقابت های این فصل لیگ دسته اول گلف باشگاه های کشور، تیم های مدعی به صورت ضربدری با یکدیگر تا امروز چهارشنبه با یکدیگر مسابقه خواهند داد تا در نهایت قهرمان لیگ دسته اول مشخص شود.



در حالی که تیم های هیئت گلف استان های قم، گلستان، هیئت زنجان، هیئت آذربایجان شرقی، و همچنین تیم های پرسپولیس مسجد سلیمان، نمین سرامیک اردبیل و آزادگان مسجد سلیمان تیم های حاضر در لیگ دسته اول گلف آقایان را تشکیل می دادند، با غلبه بر تیم های هیئت گلف قم و گرگان و پرسپولیس و آزادگان مسجد سلیمان به فینال لیگ دسته اول آقایان راه یافتند.



رقابتهای آخرین هفته مسابقات دور برگشت لیگ دسته اول فدراسیون گلف کشورمان با برتری تیم های پرسپولیس و آزادگان مسجد سلیمان در برابر حریفان خود در حالی برگزار شد که در دیدار تیم های پرسپولیس مسجد سلیمان و هیئت گلف گرگان، پرسپولیس توانست با نتیجه 255 ضربه در مقابل 275 حریف به برتری دست یابد.



همچنین در دیگر بازی نیز تیم گلف آزادگان مسجد سلیمان با مجموع ضربات 256 مقابل 288 ضربه هیئت گلف استان قم پیروزی را از آن خود کرد و بدین ترتیب به منظور مشخص شدن قهرمان لیگ دسته اول گلف آقایان کشور امروز دو تیم پرسپولیس و آزادگان مسجد سلیمان در دیدار نهایی به مصاف یکدیگر می روند.