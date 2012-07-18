ساخت سیستم مکانیکی کوره ای سیمان مانع خرید آن از خارج می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید صدری صبح چهارشنبه در مراسم راه اندازی سیستم مکانیکی کوره صد در صد ایرانی در کارخانه سیمان شهرستان خدابنده با بیان اینکه ساخت سیستم مکانیکی کوره ای در سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی است، افزود: قبلا نیاز سیمان استان از استان های کردستان، همدان، قزوین و گیلان تامین می شد و امروز شاهد هستیم که این نیاز هااز داخل استان تامین می شود و در پروژه های عمرانی،سد سازی و غیره به مصرف می رسد.

وی ادامه داد: بخشی از سیمان استان به کشور های خارجی صادر می شود که امید داریم در آینده ای نه چندان دور صادرات سیمان بیش از این را برای استان رقم بزند که این مهم می تواند بخشی از مشکلات مالی را نیز حل کند.

صدری افزود: اگر این اتفاق مهم در ساخت قطعات رخ نمی داد کارخانه با تعطیلی مواجه می شد و مشکلاتی را در کشور و استان به وجود می آورد.

صدری ادامه داد: در روز های آینده با حضور کارشناسان ماشین آلات ساخته شده و نصب شده به وزارتخانه صنعت معدن و تجارت اطلاع داده خواهد شد ماشین آلاتی که در این بخش نصب شده است وارد نخواهد شد و برخی دیگر نیز از کشور خارج نخواهد شد.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان زنجان افزود: بسیاری از واحد های تولیدی در کشور عمر 20 ساله را طی کرده است که نیاز به تغییرات و بهسازی اساسی دارد.

صدری افزود: این تجربه برای استان زنجان و شهرستان خدابنده افتخار بزرگی است که از متخصصان خارجی در ساخت سیستم مکانیکی کوره ای استفاده نشده است.