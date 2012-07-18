استعفای مدیران حمل و نقل وزارت کشور تکذیب شد/ با وجودفشارها می مانیم

به گزارش خبرنگار مهر ،این دو مسوول وزارت کشور با اشاره به مشکلات کاری که جزو ذاتی و طبیعی فعالیتهای اجرایی است ،تاکید کردند: این موضوع از اساس صحت نداشته و به فعالیت خود ادامه داده و فرصت حضور در این دولت را تا آخرین لحظه برای خود افتخار می دانند .

همچنین در توضیح استعفای سجادی نژاد اعلام شده است : این استعفا هیچ ارتباطی با حمایت از دولت نداشته و صرفا بنا به مسائل خاص خود این فرد صورت گرفته و و ی همواره از حامیان شهرداری تهران بوده نه دولت .



یکی از روزنامه های صبح در ستون دیگه چه خبر خود ،خبری مبنی بر تهدید به قطع حقوق و فشار به مدیران حمل و نقل وزارت کشور که انتقاد هایی کارشناسانه از وضعیت آشفته و نابسامان حمل و نقل و ترافیک در پایتخت می کنند منتشر کرده است .

براساس این خبر رسول عباسی ،مجتبی شفیعی و حمید رضا صارمی افرادی هستند که در این خبر نام آنها به عنوان کسانی که احتمال رفتنشان از دولت است ،نام برده شده است .

همچنین محسن مسلم خانی و معاون اجرایی و پشتیبانی شهرداری ها و دهیاری های کشور و محمد سجادی نژاد نیز از جمله افرادی بودند که خبر استعفایشان به نقل از یک منبع آگاه منتشر شده است .

بر اساس این گزارش حداقل 4 مدیر حامی دولت نیز که مخالف اقدامات علیه دولت در سازمان شهرداری ها و دهیاری هستند از این سمت هایشان استعفا می دهند .

گفته شده است معاون عمرانی وزیر کشور مخالف هر گونه انتقاد مدیران زیر مجموعه اش از شهرداری تهران بوده و با آن برخورد می کند .

بر اساس شنیده ها در حالی که هیچ کدام از زیر مجموعه های حمل و نقل و ترافیک وزارت کشور از رای زنی ها برای افزایش قیمت کرایه های مترو ،اتوبوس و تاکسی اطلاع نداشت ،رئیس شورای شهر تهران در رای زنی با معاون عمرانی وزیر کشور این مصوبه را ابلاغ کرد .

گفته می شود ارشادمنش هر گونه مصاحبه مدیران زیر مجموعه اش را در خصوص مخالفت با افزایش کرایه ها منع کرده و اطلاع رسانی در این خصوص را بر عهده رئیس شورای شهر تهران گذاشته بود .