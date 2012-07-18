ابراهیم درویشی در گفتگو با مهر درباره نهایی شدن گزارش بررسی تسویه حساب ارزی بانک مرکزی با بانکها بر اساس برداشت شبانه این بانک از حساب بانکها گفت: بررسی های گزارشات ارزی بانکها در بانک مرکزی در حال اتمام است.

معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه تا چند روز آینده نتایج بررسی بازرسان مشخص و اعلام خواهد شد، افزود: در حال حاضر بازرسان در حال تهیه گزارش برای ارائه آن به بانک مرکزی هستند.

وی با تاکید بر اینکه پس از نهایی شدن نتایج بانک مرکزی با بانکها نشستی ارزی برگزار خواهد کرد، اظهارداشت: نتایج گزارش هنوز به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه نشده است.

درویشی در بیان دلایل عدم ارائه گزاشات به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهارداشت: در ابتدا قصد داریم وضعیت مصارف ارزی بانکها را مشخص کنیم و در صورتی که خطایی از سوی بانکی صورت گرفته باشد، این کار انجام می شود.

وی ادامه داد: اگر بانکها در مصارف ارزی که بانک مرکزی در اختیار آنها قرار داده بود، خطایی را صورت نداده باشند و ارز را به درستی مصرف کرده باشند، گزارشی به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در مورد عملکرد آنها ارائه نمی شود.

معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به این سئوال که آیا بانک مرکزی انحرافات ارزی صرافی ها را نیز مورد بررسی قرار داده است یا خیر؟ گفت: بانک مرکزی دائما وضعیت صرافی ها را کنترل و رصد می کند، زیرا آنها دائما در حال خرید و فروش ارز هستند.

پیش از این، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی از احتمال برداشت جدید از حساب بانکها بابت "مابه‌التفاوت ارز دریافتی" خبر داده و گفته بود: گزارش‌های مختلفی از انحرافات قابل توجه بانکها در مصرف ارز داریم به طوری‌که برخی بانکها در مواردی به صورت مخفیانه ارزهای دولتی را به بازار تزریق کردند.