تلاش برای ارتقاء جایگاه نمایندگان کردستان/ یک نماینده به استان اضافه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سالار مرادی شامگاه سه شنبه در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه و خبرنگاران استان کردستان اظهار داشت: وجود برخی مسائل و همچنین رفتارهای صورت گرفته در دوره های گذشته جایگاه نمایندگان را تضعیف کرده است و باید ضمن فرهنگ سازی در این زمینه وزن و جایگاه نمایندگان استان در حوزه ملی و استانی ارتقاء یابد.

وی تلاش در حل معضلات را از وظایف اصلی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی دانست و بیان کرد: نمایندگان استان نباید شان خود را با ورود به مسائل حاشیه ای کم ارزش کنند چرا که وظیفه آنها نظارت بر حسن اجرای قانون و همچنین قانون گذاری است و دخالت در عزل و نصب های مدیریتی و کم اهمیت شان و مقام آنها را پاییین می آورد.

نمایندگان در عزل و نصب ها دخالت نکنند

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: معرفی افراد فعال در ستادهای انتخابای برای گرفتن پست در بخش های مدیریتی و ادارات دولتی بزرگترین آسیب و معضل برای یک نماینده مجلس است که موجب حذف نیروهای توانمند در بدنه مدیریتی می شود.

مرادی با بیان اینکه پرونده انتخابات بسته شده است و مسائل مربوطه نیز باید تمام شود، افزود: اصلاح مدیران کم هزینه تر از تغییر است که انتظار می رود این رویه در استان کردستان لحاظ شود ولی در صورت عدم کفایت مدیران استانی نمایندگان اقداماتی در راستای بهتر کردن شرایط مدیریتی استان انجام می دهند.

وی استفاده از منابع قدرت را تنها در راستای بهتر کردن وضعیت استان دانست و اعلام کرد: تعریف جایگاه استان در قدرت ملی کشور، پرکردن خلاء مدیریتی استان با نیروهای علمی و بومی و پیگیری وضعیت کردستان در حوزه های مختلف اشتغال، کشاورزی، جوانان و صنعت لازمه کار نمایندگان است.

اقدامات فرهنگی و سیاسی نیازمند صرف وقت و هزینه است

مرادی با بیان اینکه رویکرد نمایندگان استان خارج از تصمیم های مجمع نیست و کاملا هماهنگ و متحد عمل می کنند، افزود: قدم برداشتن در مسیر تقویت ابعاد فرهنگی و سیاسی هدف نمایندگان کردستان در طول چهار سال آینده است و انجام این کار نیز نیاز به فعالیت گسترده دارد تا در دراز مدت نیز جواب دهد.

وی با اشاره به لزوم مشارکت دادن اقشار مختلف در راستای تسریع در توسعه و پیشرفت استان کردستان در حوزه های مختلف بیان کرد: انجام رویکرد منطقی در چهارچوب درست نتیجه بخش و بازده مناسبی را به دنبال دارد و باید به دنبال عملی کردن این مهم در استان کردستان باشیم.

ایجاد شبکه اجتماعی و سیاسی نخبگان در استان

مرادی با اشاره به یکی از شعارهای انتخاباتی خود در زمان تبلیغات در استان کردستان افزود: ایجاد شبکه اجتماعی و سیاسی در استان لازمه توسعه هرچه بیشتر در ابعاد مختلف جامعه است که باید اقدامات هم سو با آن انجام شود.

وی عنوان کرد: تشکیل این شبکه به عنوان پل ارتباطی بین نخبگان و نمایندگان نیازمند بسترسازی و فراهم کردن زیرساخت لازم است و انتظار می رود که این مهم زمینه را برای نقش آفرینی بیشتر نخبگان در عرصه های مختلف را فراهم کند.

رئیس مجمع نمایندگان مردم استان کردستان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: رویه نمایندگان استان تشکیل جلسات با ادارت در راستای رفع مشکلات است و در همین راستا نیز تاکنون چندین جلسه با روسای سازمان ها و ادارات دولتی از سوی مجمع برگزار شده است.

یک نماینده در مجلس شورای اسلامی به استان اضافه می شود

مرادی لزوم نیرو سازی توسط شبکه اجتماعی برای سال های بعد و حضور در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را لازم دانست و بیان کرد: استان نیاز به نیروی کارآمد و نخبه در سال های بعد دارد که باید این نیرو را از امروز پرورش داد و ان را مهیای حضور در اجتماع کرد.

مرادی در بخش دیگری از سخنان خود و با اشاره به یکی از برنامه های اصلی مجمع نمایندگان استان کردستان و پیگری های صورت گرفته در طول دو ماه اخیر بیان کرد: در راستای دفاع از حقوق شهروندی تلاش می شود یک نماینده به مجموع نمایندگان کردستان در مجلس شورای اسلامی اضافه شود.

نیروی انتظامی در برخورد با بدحجابی سلیقه ای عمل نکند

وی در پاسخ به سوالای در خصوص نحوه برخورد با بدحجابی در استان کردستان از سوی نیروی انتظامی گفت: نیروی انتظامی در برخورد با بدحجابی در استان شخصی و سلیقه ای عمل نکند و باید مطابق با قانون با این موارد برخورد کرد.

نماینده مردم شهرستان های سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: برخورد نیروی انتظامی کردستان در مقابل دیگر استان ها نسبت به جمع آوری ماهواره و بدحجابی شدیدتر است.

مرادی عنوان کرد: ماهواره مغایر با ارزش های فرهنگی کشور و استان کردستان است که باید در راستای حفظ و صیانت از این ارزش ها ماهواره ها جمع آوری شود ولی باید به این نکته هم توجه کرد که در این بین از بی قانونی و خدای نکرده اعمال سلیقه ای قانون نیز به جدی پرهیز شود.

وی اظهار داشت: در برخورد با مسائل مخرب اجتماعی بهتر است نیروی انتظامی قانونی عمل کند و از برخوردهای شدید در این مورد استفاده نکند و ضمن فرهنگ سازی مناسب مردم را نیز برای مشارکت در این حوزه آماده کند.

تسهیل در روابط بین کردستان ایران و کشور عراق

مرادی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: با توجه به رابطه فرهنگی استان کردستان با کشور عراق و همسایگی با این کشور و دارا بودن موقعیت خاص نیاز به ایجاد روابط بهتر با کشور عراق به ویژه مناطق کردنشین وجود دارد و باید از این ظرفیت به خوبی استفاده شود.

وی برقراری و تسهیل کردن روابط اقتصادی، فرهنگی، گردشگری و سیاسی کشور عراق با کردستان ایران را لازم دانست و گفت: تسهیل و روان سازی مسیر برقراری روابط رسمی و مبادلات در سطح ملی و در چهارچوب قانونی برای استان کردستان و کشور عراق لازم است.

رئیس مجمع نمایندگان استان کردستان اعلام کرد: دیدگاه کشور نسبت به امنیتی بودن کردستان در برقراری ارتباط با کشور عراق باید تغییر کند چرا که این دو منطقه نه تنها هم مرز هستند از دیگر ارزش ها و فرهنگ های همگرا و برابر نیز برخوردار هستند.