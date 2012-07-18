انحراف 190 طرح مشاغل خانگی در گلستان/ ثبت نام 43 هزار نفر کارجو

حسنعلی خواجه مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین از این تعداد طرح 350 طرح در راستای تثبیت اشتغال بوده است و 240 شغل جدید ایجاد شده است.

وی اظهار داشت: در مجموع از این تعداد، 27 درصد طرح های مشاغل خانگی بازدید شده شغل جدید ایجاد کردند و 40 درصد در راستای تثبیت اشتغال بوده است.

وی با اشاره به اینکه سه هزار و 268 نفر در استان از مزایای بیمه بیکاری استفاه می کنند، بیان داشت: در بحث بیکاری، عم مدیریت، نبود منواد اولیه و .. سبب شد تا این عده از مزارای بیمه بیکاری استفاده کنند.

خواجه مظفری تاکید کرد: تولید ما به سمت علم پیش می رود ولی متاسفانه علمی ما بسمت تولید پیش نمی رود و باید در این جهت حرکت کند.

مدیرکل تعاون، کار ور فاه اجتماعی گلستان بیان داشت: جهت گیری بنگاههای اقتصادی باید به سمت تعاونی های دانش بنیان باشد.

ثبت نام 43 هزار نفر در سامانه کارجویان

وی به شمار ثبت نام کنندگان در سامانه وزارت تعاون اشاره و اضافه کرد: تاکنون 43 هزار و 263 نفر در این سامانه ثبت نام کرده اند که 10 هزار و 500 نفر پالایش و از گردونه خارج شدند.

خواجه مظفری بیان داشت: در استان 24 موسسه کاریابی داریم که در سامانه کارجویان 52 آیتم برای ثبت نام افراد جویای کار وجود دارد ولی در موسسات کاریابی 9 آیتم ارزیابی می شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان بیان داشت: تاکنون 62 شرکت تعاونی در حوزه کشاورزی، شیلات و آبزی پروری در استان تشکیل شد و متقاضیان جویای کار بهتر است به سمت تشکیل تعاونی سوق داده شوند.

وی عنوان کرد: در سامانه بخش کشاورزی سه هزار و 990 جویای کار ثبت نام کرده اند که از این تعداد هزارو 860 نفر پالایش شده اند.

خواجه مظفری به تسهیلات بخش مشاغل خانگی اشاره و اضافه کرد: در سال گذشته 41 میلیارد و 600 میلیون تومان اعتبار در این بخش گذاشته شد و 19 هزار نفر برای دریافت تسهیلات به بانکها معرفی شدند.

مدیرکل تعاون، کار ور فاه اجتماعی گلستان یادآور شد: با پیگیریهای صورت گرفته تا پایان سال گذشته 14 میلیارد تومان و تا کنون 19 میلیارد تومان از تسهیلات مشاغل خانگی استان پرداخت شده است.