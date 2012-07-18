قطع مکرر برق در چناران مشکل ساز شد

به گزارش خبرنگار مهر، با مراجعه به اداره امور مالیاتی چناران، بانک ملی و چند ارگان دیگر در این شهرستان ازدحام جمعیت به دلیل قطعی برق مشاهده می شود.

یکی از ارباب رجوع های اداره مالیاتی چناران با اشاره به اینکه عدم پاسخگویی به موقع به مشتریان موجب نارضایتی مردم شده اظهارکرد: با توجه به تسلیم اظهارنامه الکترونیکی مالیاتی و ازدحام جمعیت در روزهای پایانی اداره برق باید توجه ویژه ای به تامین برق داشته باشند.

جعفر موسی پور افزود: از همکاری و برخورد شایسته پرسنل امور مالیاتی چناران تشکر می شود ولی وقتمان به علت قطعی برق در این اداره که نزدیک به یک ساعت است هدر رفته است و کسی پاسخگوی این معطلی نیست.

همچنین مودیان مالیات دیگر از اداره برق انتقاد کردند و خواستار رسیدگی این اداره جهت رفع این مشکل شدند.

غلامحسین لعل صباغیان رئیس اداره امور مالیاتی چناران در خصوص قطعی برق گفت: علی رغم مکاتبات قبلی با اداره برق متاسفانه قطعی برق در طی روز اتفاق می افتد.

وی افزود: قطعی برق ثبت اظهارنامه های مالیاتی را با مشکل مواجه کرده است و ضرورت دارد شرکت برق نهایت همکاری در تامین برق را داشته باشد.