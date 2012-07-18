بحران خشکسالی در ایلام/ از خسارت به کشاورزان تا نابودی منابع طبیعی

علی مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ایران در منطقه خشک و نیمه خشک با یک سوم میانگین منابع آب جهانی قرار دارد ، سالهای متمادی است که برخی نقاط کشورمان گرفتار بحث خشکسالی شده و در نقاطی هم خشکسالی ها به هفت سال رسیده است که وضع مناسبی نیست.

وی ادامه داد: خشکسالی‌هایی که در کشور وجود دارد 21 استان کشور را تحت تاثیر قرار داده است.

وی بیان داشت: خشکسالی در استان‌های ایلام، خوزستان و بخشی از استان فارس و اصفهان نگرانی‌هایی را به وجود آورده است.

مرادی افزود : میانگین بارش در سال آبی جاری در مقایسه با دوره مشابه سال‌ آبی گذشته افزایش داشته است اما در مقایسه با میانگین درازمدت حدود 20 درصد کاهش نشان می دهد اما در برخی نقاط کشور مانند ایلام کاهش بارندگی در حد 50 درصد هم داریم.

وی عنوان کرد: استان ایلام با دو میلیون هکتار مساحت بیش از یک میلیون و 840 هزار هکتار جنگل و مرتع دارد.



این کارشناس عنوان کرد: بر اثر خشکسالی های پیوسته چند سال اخیر میلیاردها ریال به عرصه های بیابانی، جنگلی و مرتعی این استان خسارت وارد شده است.

وی اظهار کرد: تاسیسات زیربنایی نهالستان ها و پارک های جنگلی، فضای سبز حاشیه راه ها و مراتع در پی تداوم خشکسالی آسیب های فراوانی دیده اند.

مرادی افزود: خشکسالی باعث شده تا تولید علوفه در مراتع استان کاهش یافته و اجرای طرح های بیابان زدایی با مشکل رو به رو شود.

وی تاکید کرد: با توجه به وضعیت اقلیمی استان ایلام ضریب آسیب پذیری گونه ها در زمان خشکسالی بسیار بالا بوده و در صورت از بین رفتن گونه ها امکان تجدید آن به سختی امکان پذیر است.

این کارشناس با اشاره به اینکه این استان یکی از نقاط متنوع گونه های گیاهان دارویی در کشور به شمار می رود، گفت: خشکسالی باعث شده تا حفظ این گونه ها و بهره برداری از محصولات فرعی جنگل ها و مراتع دچار مشکل شود.

وی با بیان این‌که استان ایلام طی دو سال گذشته با کاهش باران مواجه بوده است، گفت: میزان بارش‌ها از متوسط 30 سال گذشته پایین بوده است ضمن این‌که عمق خشکسالی از متوسط کشور نیز بالا تر رفته و ذخایر ژنتیکی گیاهی استان ایلام را به نابودی کشانده است.

این کارشناس تصریح کرد: مردم کشاورزی منطقه را از دست رفته می‌دانند اما در برابر نابودی ذخایر ژنتیکی گیاهی زاگرس که قابلیت تجدید ندارند اظهار نگرانی می‌کنند.

مرادی با اشاره به پدیده ریزگردها در استان‌های غربی و مرزی، گفت: بروز گرد و غبار فراگیر است و به دلیل کاهش بارندگی و افزایش دما قطع‌شدنی نیست و در برخی موارد نیز اوج می‌گیرد و ذخایر ژنتیکی گیاهی زاگرس به دلیل بروز گرد و غبار در معرض نابودی قرار دارد.







