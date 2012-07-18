موافقت جامعة المصطفی با ایجاد رشته فقه و محیط زیست

محمود علی رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: نشست هایی با معاون حوزه علمیه قم و رئیس جامعه المصطفی العالمیه برای ایجاد سه رشته فقه، فلسفه و فقه و محیط زیست برگزار شد.

وی گفت: پس از پیشنهاد ایجاد رشته های فقه و محیط زیست، اخلاق و محیط زیست، فلسفه ومحیط زیست در دانشگاه ها و مراکز حوزوی از سوی این اداره کل، مدیران و مسئولان دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه از این پیشنهاد استقبال کرده و پس از بررسی های لازم در این زمینه آمادگی خود را جهت ایجاد رشته فقه و محیط زیست در این دانشگاه اعلام کردند.



وی گفت: ایجاد رشته فقه و محیط زیست در آینده نزدیک در دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه و استفاده از ظرفیت های بسیار بالای علمی این دانشگاه بین المللی گامی موثر در جهت فرهنگ سازی و اطلاع رسانی و آموزش فرهنگ زیست محیطی در سطح کشور و حتی دنیا است.



مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست استان قم در بخشی دیگر بیان کرد: پیگیری های لازم در خصوص ایجاد مرکز تحقیقات زیست محیطی انجام گرفته است تا به این وسیله پژوهش ها در استان در سطحی مناسب و مطلوب انجام گیرد.