دومین نمایشگاه طرح ضیافت مشهد گشایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن وتجارت خراسان رضوی گفت: در آستانه ماه رمضان، دومین نمایشگاه عرضه ارزاق عمومی طرح ضیافت در مشهد از جمعه 30 تیرماه راس ساعت 18 گشایش می یابد.

محمدرضا موحد اظهارکرد: در این نمایشگاه که تا 6 مرداد در محل نمایشگاه بین المللی مشهد با محوریت مجامع امور صنفی و اتحادیه های ذیربط برگزار می شود اقلام پروتئینی، خرما، شیرینی جات، نان، فرآورده های لبنی شامل شیر پاستوریزه 900 گرمی به قیمت 750 تومان، ماست 900 گرمی به قیمت 900 تومان و پنیر 400 گرمی به قیمت 1800 تومان، برنج ایرانی با قیمت 1900 تومان، برنج تایلندی با قیمت 750 تومان ، روغن مایع 2700 تومان و قند به قیمت 1400 تومان عرضه می شود.

وی اظهارداشت: اقلام پر مصرف خانوار، مواد غذایی و نیز شوینده ها در فروشگاههای سازمان میادین شهرداری مشهد و نمایشگاههای طرح ضیافت شهرستانهای استان نیز عرضه می شود.

توسعه صادرات عامل مهم توسعه اقتصادی است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، توسعه صادرات را عامل مهم توسعه اقتصادی برشمرد و گفت: دستیابی به بازارهای خارجی، امکان استفاده از ظرفیت کامل و تولید را در کشور فراهم می کند.

علی صفرزاده اظهار داشت: کاهش هزینه تولید و تامین منافع مصرف کننده داخلی از نتایج توسعه صادرات است و پرداختن به صادرات، مناسب ترین راه عبور از مشکلات اقتصادی است.

وی افزود: رهایی از اقتصاد تک محصولی و ایجاد تنوع در اقلام صادراتی و توسعه صادرات فرآورده های صنعتی از ضرورتهای عام کشورهای جهان سوم و از ضرورت های خاص ایران است.

صفرزاده با بیان اینکه با ایجاد تنوع در درآمدهای ارزی و افزایش مستمر سهم صادرات غیرنفتی از این درآمدها، موضع کشور در توسعه صادرات غیرنفتی تقویت می شود گفت: توسعه صادرات، اهمیتی استراتژیک برای اقتصاد کشور دارد و در برنامه های توسعه اقتصادی کشور به خصوص برنامه های سوم و چهارم، صادرات به عنوان یک عنصر موثر و کلیدی در توسعه اقتصادی محسوب شده است.

صفرزاده با تاکید براینکه اتخاذ سیاستهای تجاری مناسب، شرط لازم برای دستیابی به توسعه اقتصادی است گفت: تا زمانی که ابزارهای مناسب اجرای سیاستها وجود نداشته باشد، دستیابی به توسعه امکان پذیر نخواهد شد.