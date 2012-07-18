توزیع 70 تن مرغ با قیمت دولتی در کردستان/ نظارت ها تشدید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس شاه غیبی شامگاه سه شنبه در کمیته قاچاق کالا و ارز استان کردستان اظهار داشت: با توجه به تمهیدات صورت گرفته و تامین نهاده های دامی برای مرغداران تامین مرغ دولتی با قیمت چهار هزار و 700 تومان با سهولت بیشتری صورت خواهد گرفت.

وی با بیان این مطلب که میزان پیک مصرفی مرغ در استان 110 تن برآور شده است، یادآور شد: 43 منطقه در سطح شهرستان سنندج و سایر شهرستان های استان کار توزیع مرغ دولتی را برعهده دارند و انتظار می رود که با نظارت مناسب شاهد کاهش قیمت مرغ در استان باشیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به اینکه در هفته های اول ماه مبارک رمضان تقاضا در بازار زیاد می شود، افزود: در این راستا نمایشگاه های با توزیع 24 قلم کالای مورد نیاز در سطح استان برپا می شود تا زمینه برای کنترل قیمت ها در بازار استان فراهم شود.

شاه غیبی ادامه داد: مرغ های منجمد وارداتی با نظارت پزشکان دامپزشکی در آینده نزدیک در استان توزیع می شود که این امر می تواند در رابطه با تنظیم بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد کند.

وی بیان کرد: متاسفانه در بحث نظارت بر بازار تعداد بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت با کمبود نیرو روبه روست و انتظار می رود در آینده نزدیک با جذب نیرو این مشکل حل شود.

رئیس سازمان صنعت، معئن و تجارت کردستان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: افزایش 22 درصدی صادرات برای کردستان بسیار کم است و در شان نظام جمهوری اسلامی نیست و باید در راستای افزایش صادرات و واردات و به تبع آن توسعه پایدار استان گام های اساسی برداشته شود.