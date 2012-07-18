میراث عظیم فرهنگی ایران جلوه اندیشه ایرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد درمراسم نکوداشت ثبت جهانی باغ فین کاشان و فرش کاشان در فهرست یونسکو صبح چهارشنبه افرود: کاشان دیار پاکی، نجابت، هنر و سربلندی مردان و زنان پرتلاش و شجاع است و کسانی که هزاران سال در پیشانی کویر ایستاده اند تا زیبایی انسانی و اخلاقی والهی خلق کرده و آن را به ملت و جامعه بشری تقدیم کردند.



رئیس جمهور اسلامی ایران ادامه داد: ثبت دو اثر در سازمان یونسکو را باید به مردم کاشان ملت ایران و کسانی که به دنبال زندگی متعالی هستند، تبریک گفت.

وی ادامه داد: برای شناخت بیشتر آثار فرهنگی و زیبایی های فرهنگی و کار زیبایی که مردم کاشان انجام داده باید گفت خداوند مطلق زیبایی است و انسان را به بهترین شکل ممکن زیبا خلق کرده و آن خدای زیبا برای این موجود زیبا زندگی زیبا را پسند کرده است.

خداوند زندگی خشک مقدسی را برای انسان قرار نداده است

احمدی نژاد تصریح کرد: زندگی خشک بی روح ماشینی و زندگی خشک مقدسی را خداوند برای انسان قرار نداده چنانچه همه پیامبران علاوه بر زیبایی صورت با سیرتی زیبا زندگی کرده اند.

رئیس جمهور در ادامه سخنان خود ادامه داد: نگاهها به دو گروه تقسیم بندی می شود که یکی از آنها نگاه مادی و درمحدوده دنیا ونگاه بعدی نگاهی متعالی والهی یک انسان است که جلوه های این دونگاه با یکدیگر متفاوت است.

وی ادامه داد: در نگاه مادی انسان تحقیر می شود و تنها در آن ساختمان سازی است که مورد توجه قرار می گیرد چنانچه انسان وقتی درآن قرارمی گیرد احساس حقارت می کند اما در نگاه دوم مبانی به گونه ای خلق می شود که انسان وقتی در کنار آن قرار گیرد انسان احساس عظمت و آرامش خواهد کرد.

رئیس جمهور درادامه سخنان خود با اشاره به فضاهای موجود در باغ فین کاشان و مسجد جامع اظهار داشت: ملت ایران از ملتهایی است که چند هزار سال با نگاه انسانی و نگاه زیبایی به انسان ونگاه آسمانی به انسان زندگی کرده است.

احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود اظهارداشت: من فکر می کنم حادثه کربلا هم زیباست و هم جلوه توحید و عظمت یک انسان است که در پای دفاع و حراست ایستاده تا قطعه قطعه شود اما تسلیم نمی شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه اکنون که در باغ فین کاشان محل شهادت امیر کبیر به سر می بریم، افزود: شهادت امیر کبیر هم یکی از زیباترین صحنه هایی است که خلق شده و یک نفر در برابر انسانهای دنیا زده ایستادگی کرد اما عزت ملت خود را هرگز نفروخت.

رئیس جمهور در ادامه سخنان خود اظهار داشت: ملت ایران و همه ملت های امروز در جامعه بشری به شدت نیازمند نگاه انسانی به انسان هستند که باید به این مقوله توجه شود.

نگاه متفکران ملتها به ایران است

احمدی نژاد در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه وقتی بیست الی یکصد اثر از آثار تاریخی یک ملت ثبت می شود، ادامه داد: نگاه متفکران درجهان قطعا به آن ملت معطوف می شود وهمه باید توجه کنیم که صیانت از اندیشه و زیبایی زندگی وظیفه ای همگانی است.

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اینکه درطول 60 سال تنها هفت اثر از ملت ایران ثبت جهانی شد اما دراین شش الی هفت سال اخیر هشت اثر دیگر ثبت شده که درواقع این 8 اثر 27 اثر از آثار تاریخی را شامل می شود از نمایندگان ملتها دریونسکو تشکر و قدردانی کرد.

احمدی نژاد یادآور شد: نمایندگان ملتها در یونسکو بدون توجه به فضای سیاسی حاکم درایران و با نگاه انسانی و فرهنگی آنچه که حق ملت ایران بود را به او برگرداندند.