محدودیت و فشار بر صنعتگران استان البرز از جانب دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، علی مهدوی شامگاه سه شنبه در نشست با صنعتگران با موضوع بررسی مشکلات بانکی واحدهای تولیدی استان البرز که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به محدودیت هایی که برای تولید کننده ها به وجود آمده که از ناحیه دشمنان است باید در خصوص برخی از موارد و موضوعات مالی، بانکی و بیمه ارائه تسهیلات راحت تر انجام شود که با وجود فشارها از جانب دشمن بتوانیم از درون این فشار را بالانس کنیم.



وی ادامه داد: 210 طرح به بانک های زود بازده به میزان تسهیلات 260 میلیارد تومان ارائه شده که 22 طرح به اعتبار 33 میلیارد تومان معرفی و دریافت شده است و 16 طرح با اعتبار 20 میلیارد تومان در حال عقد قرارداد است.



وی گفت: در کارگروه اشتغال که در روزهای آخر اسفند سال گذشته با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد مقرر شد این پرداختی ها بیشتر شود.



انحرافات بانکی در صنعت کم است



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: انحرافات بانکی واقعاً در حوزه تولید کمترین مورد بوده است.



مهدوی افزود: 450 طرح با پیشرفت فیزیکی بالای 50 درصد در استان البرز وجود دارد که 17 هزار و 500 نفر اشتغال زایی دارد.