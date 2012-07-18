جشنواره سوره فرصت شناسایی استعدادهای برتر ادبی کشور است

محمدرضا نیکونژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جشنواره سوره فرصت‌ خوبی برای هم‌افزایی و همدلی بیشتر نویسندگان و شاعران در سراسر کشور ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به آغاز به کار دهمین جشنواره سراسری شعر و داستان جوان سوره عنوان کرد: این جشنواره با یک دهه قدمت توانسته استعدادهای برتر ادبی کشور را شناسایی کند و پرورش دهد.

نیکونژاد با بیان اینکه یکی از اهداف جشنواره، پایش سطح علمی و ادبی شاعران و نویسندگان جوان و خلاق است، افزود: این جشنواره فرصت مناسبی را برای بررسی فعالیت واحد آفرینش های ادبی مراکز استانی و رشد و گسترش ادبیات مبتنی بر ارزش های انقلاب اسلامی فراهم می کند.

وی تعداد آثار ارسالی از استان یزد به دهمین جشنواره سراسری شعر و داستان جوان سوره را 25 اثر در زمینه های شعر سپید، شعر کلاسیک و داستان عنوان کرد و ادامه داد: آثارچهار هنرمند یزدی به نام های منیره و قاسم حسین پوری، فرزانه سعادتمند و سمیه حدادزاده به مرحله نهایی جشنواره راه یافته است.

رئیس حوزه هنری استان یزد، کشف، پرورش و حمایت از نویسندگان و شاعران مستعد و جوان را از اولویتهای واحد آفرینش های ادبی این مرکز دانست.

وی اظهار داشت: باید زمینه تحقیق و پژوهش در ادبیات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بیش از پیش برای شاعران و نویسندگان جوان فراهم شود تا شاهد خلق آثار ادبی فاخر و ارزشمند در این زمینه باشیم.

نیکونژاد با اشاره به وجود استعدادهای هنری و ادبی خلاق و پویا در استان دارالعباده و دارالعلم یزد گفت: منیره حسین پوری شاعر جوان یزدی از جمله این استعداد هاست که توانست در سومین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی که اردیبهشت ماه امسال درکرمانشاه برگزار شد، رتبه سوم بخش شعر نو را کسب کند و ما تلاش می کنیم تا زمینه درخشش وبالندگی بیش از پیش جوانان مستعد را فراهم کنیم.

وی برگزاری جشنواره شعر و داستان جوان سوره را فرصت مناسبی برای هم افزایی و تعامل هرچه بیشتر شاعران و نویسندگان جوان استانها دانست و افزود: در این جشنواره هنرمندان می توانند با بهره گیری از دانش و تجربه ارزشمند پیشکسوتان و چهره های شاخص ادبی کشور وهمچنین استفاده از دیدگاه ها و نظرات مختلف ادبی، در جهت خلق آثار فاخر بکوشند.

2100 اثر از سراسر کشور به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که 160 اثر به مرحله نهایی داوری راه یافتند.

این رویداد بزرگ ادبی کشور در روزهای 26 و 27 تیرماه سال جاری در شهرستان ارومیه آذربایجان غربی برگزار می شود و 30 نفر از برگزیدگان جوان شعر و داستان کشور در رشته های مختلف معرفی خواهند شد.