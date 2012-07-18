محمدرضا خباز در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال که اصلاح طلبان چه برنامه ای برای حضور در عرصه انتخابات ریاست جمهوری دارند، به تعریف جریان اصلاح طلبی پرداخت و گفت: اصلاح طلبی یک جریان است اما متاسفانه عده ای از آن تصور حزب دارند. برخی با این تفکر سطح جریان اصلاح طلبی را پایین می آورند. درحالی که اصلاح طلبی یک اندیشه است.

وی ادامه داد: اصلاح طلبی یک فکر و اندیشه است که در جامعه ساری و جاری است و متعلق به زمان کنونی نیست.

نماینده کاشمر در مجلس هشتم گفت: امام حسین (ع) هم در حرکت خود در کربلا می فرماید "من به عنوان یک اصلاح طلب می خواهم امت جدم را اصلاح کنم". از حدود 150 - 200سال قبل هم امر اصلاح طلبی را می توان در تاریخ ایران در زمان امیر کبیر، مدرس، مصدق، آیت الله کاشانی، دکتر شریعتی و حضرت امام خمینی (ره) مشاهده کرد.

خباز خاطرنشان کرد: ما اصلاح طلبان درون نظام هستیم. اصلاح طلبی که می گوید باید از همه ظرفیت های قانون اساسی استفاده کرد. چرا که به قسمتی از قانون اساسی عمل می شود و قسمتهای مهم آن که دفاع از حقوق شهروندی است مورد غفلت قرار می گیرد.

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی تصریح کرد: ممکن است اصلاح طلبان در برهه ای از زمان مثلا در یک انتخابات احساس کنند که حضور فعالی نمی توانند داشته باشند اما این به معنای تحریم و قهر نیست.

اصلاح طلبان باید فعالانه وارد انتخابات شوند

وی ادامه داد: در انتخابات شوراها و ریاست جمهوری که پیش رو داریم اصلاح طلبان حتما باید فعالانه وارد شوند و تمام تلاش خود را به کار گیرند. البته در حال حاضر برنامه و فعالیت هایی را شروع کرده ایم. برنامه این است که سه استراتژی را مورد بررسی قرار دهیم.

بررسی سه استراتژی از سوی اصلاح طلبان برای ورود به انتخابات ریاست جمهوری

خباز گفت: مرحله اول این است که بر روی کاندیدای مقبول و شناخته شده ای که در خور جایگاه ریاست جمهوری باشد و نیاز به کار فراوان نداشته باشیم، اجماع شود. مرحله دوم در شرایطی است که شخصیت های مد نظر وارد عرصه نشدند. آن گاه باید بین اصلاح طلبان سراسر کشور اجماع صورت گیرد. یعنی همایش بزرگی برگزار شود و چند کاندیدا مطرح شوند و هر کاندیدایی که به رای اصلاح طلبان رسید مورد حمایت همه اصلاح طلبان قرار گیرد.

احتمال اجماع اصلاح طلبان بر یک کاندیدای اصولگرا

وی ادامه داد: درصورتی که این مرحله هم توفیقی به دست نیامد باید به دنبال کاندیدای اصولگرایی که به اصلاح طلبان نزدیک تر باشد برویم. کسی که تفکر اصلاح طلبی را قبول داشته باشد و با اصلاح طلبان کینه و عداوت نداشته باشد و از فکر و اندیشه اصلاح طلبان استفاده و آنان را مورد مشورت قرار دهد.

عضو حزب اعتماد ملی خاطرنشان کرد: اصلاح طلبان هم اکنون در حال برنامه ریزی هستند، کارهایی انجام شده که امیدوارم آثار و نتایج مثبتی داشته باشد.

اصلاح طلبان نمی توانند تماشاچی باشند

خباز تاکید کرد: جریان اصلاح طلب نمی تواند تماشاچی باشد و گوشه ای بنشیند و نگاه کند که چه اتفاقی قرار است در کشور بیفتد. قصد داریم تلاش کنیم، اگر تلاش ما خالصانه و برای خدمت به مردم باشد همه توان خود را به کار خواهیم گرفت.

وی خاطرنشان کرد: جمعی که برای ورود به انتخابات آتی فعال هستند بیشتر شامل نمایندگان اصلاح طلب ادوار مجلس به خصوص نمایندگان دوره هشتم هستند که جلساتی با برخی بزرگان جریان اصلاح طلبی داشته اند.