همکاری محققان ایرانی مقیم خارج از کشور در پروژه های ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه کارگروه علمی آموزشی دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در سال 91 با حضور نمایندگان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مرکز فناوریهای ریاست جمهوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور خارجه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دانشگاه آزاد اسلامی و دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور برگزار شد.
در این جلسه نوری زاده - نماینده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بیان اینکه در حال حاضر در این سازمان قراردادهایی با متخصصین ایرانی مقیم خارج منعقد کرده است، اضافه کرد: در این راستا 5 قرارداد در حوزه بیوتکنولوژی، مواد جدید، فناوری اطلاعات،ICT، مخابرات و اخیرا نیز قرارداد دیگری با یکی از متخصصین ایرانی مقیم آمریکا به امضا رسید.
امیرکانیان نماینده مرکز فناوریهای ریاست جمهوری با تاکید بر تداوم برگزاری همایشهای تخصصی با حضور ایرانیان مقیم خارج، ادامه داد: این امر می تواند زمینه ساز گسترش ارتباط با متخصصان ایرانی مقیم خارج باشد.
مهاجرانی نماینده امور بین الملل انتقال و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اقدامات این بخش برای شناسایی محققان و سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج، اظهار داشت: به تازگی سایتی به نام www.diplotec.isei.ir راه اندازی شده است.
وی ادامه داد: دانشجویان، استادان و سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور از طریق این سایت می توانند با ما همکاری کنند.
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