همکاری محققان ایرانی مقیم خارج از کشور در پروژه های ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه کارگروه علمی آموزشی دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در سال 91 با حضور نمایندگان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مرکز فناوریهای ریاست جمهوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور خارجه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دانشگاه آزاد اسلامی و دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور برگزار شد.

در این جلسه نوری زاده - نماینده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بیان اینکه در حال حاضر در این سازمان قراردادهایی با متخصصین ایرانی مقیم خارج منعقد کرده است، اضافه کرد: در این راستا 5 قرارداد در حوزه بیوتکنولوژی، مواد جدید، فناوری اطلاعات،ICT، مخابرات و اخیرا نیز قرارداد دیگری با یکی از متخصصین ایرانی مقیم آمریکا به امضا رسید.

طراحی هواپیمای فجر با همکاری ایرانیان مقیم خارج



امیرکانیان نماینده مرکز فناوریهای ریاست جمهوری با تاکید بر تداوم برگزاری همایشهای تخصصی با حضور ایرانیان مقیم خارج، ادامه داد: این امر می تواند زمینه ساز گسترش ارتباط با متخصصان ایرانی مقیم خارج باشد.



وی با بیان اینکه در سالهای اخیر با همکاری محققان ایرانی مقیم خارج طرحهای تحقیقاتی را اجرایی کردیم، افزود: با حضور ایرانیان متخصص فناوران پروژه های خوبی در 20 سال گذشته در داخل کشور انجام شده است که از آن جمله می توان به پروژه طراحی و ساخت هواپیمای فجر 3 با کمک ایرانیان مقیم خارج از کشور اشاره کرد.

