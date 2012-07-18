کمبود پزشک سونوگرافی در سراب/ضرورت دفن اصولی زباله در بناب

به گزارش خبرنگار مهر ، مسعود سعادتی شامگاه دیروز سه شنبه در کار گروه سلامت و امنیت غذایی این شهرستان با اشاره به اذعان مسئولان بهداشت و درمان سراب به وجود مشکل اساسی در تامین متخصص رادیولوژی و سونوگرافی اظهارکرد: تنها متخصص سونوگرافی بیمارستان سراب جوابگوی مراجعان نبوده و موجب معطلی بیماران نیازمند به سونوگرافی می شود.

فرماندار سراب با درخواست از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی تبریز به تامین نیروی های متخصص در رشته های مختلف پزشکی تصریح کرد: اگر این امکان برای مرکز استان وجود ندارد بهتر است نیازهای مربوطه از دیگر استان های همجوار تامین شود.

رئیس شورای اداری سراب فعال شدن بخش خصوصی در حوزه درمان را از جمله راهکارهای ماندگاری نیروهای متخصص در این شهرستان عنوان کرد.

کسب رتبه اول جمع آوری و دفع زباله های عفونی کشور توسط شبکه بهداشت و درمان بناب

فرماندار بناب گفت: با توجه به ارزیابی های انجام شده، شهرستان بناب از لحاظ جمع آوری زباله های عفونی و همچنین زباله های روستایی از متوسط کشوری بالاتر است.

سعید برقی نیز شامگاه دیروز سه شنبه در جلسه کارگروه تخصصی مدیریت پسماند شهرستان با تأکید بر حل سریع مشکل دفن اصولی و بازیافت زباله های شهری اظهارداشت: شهرداری باید با اجرای سریع برنامه هایش تفکیک زباله از مبدأ را عمل کند تا زباله های شهر بصورت استاندارد و بهداشتی دفع و بازیافت شود.

وی از اداره حفاظت محیط زیست بناب هم خواست تا برای بازیافت زباله های الکترونیکی و پلاستیک برنامه ریزی کرده و موضوع را بصورت جدی پیگیری نماید.

رئیس کارگروه مدیریت پسماند بناب افزود: اگر در این موضوع تأخیر شود، خسارت بهداشتی و زیست محیطی جبران ناپذیری به بار خواهد آمد.