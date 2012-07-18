قتل عام در سایه دموکراسی/سکوت بانوی "صلح" در قبال کشتار مسلمانان

سکوت "آنگ سان سو چی" در حالی است که مسلمانان و بویژه سازمان همکاری اسلامی در نامه ای رسمی از وی که برنده جایزه صلح نوبل است خواسته تا برای پایان دادن به قتل عام مسلمانان در کشورش وارد عمل شود.

12 جولای خبری در یکی از رسانه های جهان مبنی بر قتل عام مسلمانان در میانمار منتشر شد اما در کمال تعجب مدعیان حقوق بشر واکنش چندانی نسبت به آن نشان ندادند و در میان سکوت مدعیان دموکراسی حملات بودائیان به مسلمانان در میانمار ادامه دارد بطوریکه نقل قول های مختلفی درباه تعداد کشته شدگان وجود دارد و برخی رسانه ها از کشته شدن 16 مسلمان و 13 بودایی در دور جدید درگیری ها خبر می دهند.

دولت میانمار مسلمانان روهینگیایی را خارجی می داند و برخی شهروندان میانمار نیز آنان را مهاجران غیرقانونی می دانند که از بنگلادش وارد میانمار شده اند و همواره نگاه خصومت آمیزی نسبت به آنان داشته اند.





دهه ها تبعیض بر علیه این اقلیت مسلمان ساکن میانمار باعث شده تا آنان فاقد نظام و حمایت های قانونی و دولتی باشند و سازمان ملل این اقلیت را بزرگترین اقلیتی می داند که همواره مورد آزار و اذیت واقع شده اند.

در همین رابطه "رمزی بارود" در مقاله ای که در پرس تی وی منتشر شده به تشریح این موضوع پرداخته و می نویسد : کشتار گسترده مسلمانان "روهینگیا" در میانمار با پوشش نه چندان مناسب رسانه ها مواجه شد. انچه آنها در حقیقت انعکاس دادند هشدار درباره اقدامات قاطع برای پایان سریع نقض حقوق بشر بود.

در تاریخ 12 جولای اعلام شد "یک بالگرد ارتش میانمار به سوی سه قایق که حامل 50 مسلمان روهینگیا بوده آتش گشوده و یک خشونت فرقه ای را در غرب برمه بوجود آورد . به نظر می رسد که این بالگرد به سوی تمامی افراد حاضر در این سه قایق شلیک کرده است."

بارود در ادامه مطلب خود می نویسد : چرا باید کسی چنین ریسک مرگباری را انجام دهد؟ پناهندگان مسلمان تلاش داشتند که از مرگ قریب الوقوع، شکنجه، و بازداشت شدن بدست بودائیان تندروی "راخین" که اکثریت را در میانمار در اختیار دارند و از سوی دولت به کلی حمایت می شوند، بگریزند.

این درحالی بود که منافع رسانه ای در میانمار نیز باعث شد تا رسانه ها نیز این کشتار قومی را به درستی پوشش ندهند. گفته می شود که دلیل خشونت های اخیر قومی در میانمار پس از کشته شدن یک زن به دست سه مرد روهینگیایی بوده است. این اقدام موجب آغاز یک جنبش نادر از سوی گروه های متحد میانمار از جمله دولت، نیروهای امنیتی و فعالان طرفدار دموکراسی شد.

اولین دستور در این رابطه صدور فرمان قتل 10 مسلمان بیگناه بود. به نوشته بانکوک پست قربانیان مسلمان را در این حادثه از اتوبوس بیرون انداخته و 300 بودایی به این 10 نفر حمله کردند در حالیکه این 10 نفر اصلا جزو مسلمان راهینگیا نبودند.

لازم به ذکر است که تمامی مسلمانان حاضر در میانمار از گروه راهینگیا نیستند بلکه برخی از آنها را مهاجران هندی تشکیل می دهند و برخی دیگری نیز اصالتی چینی داشته و تعدادی نیز از نژاد عرب و فارس هستند. میانمار جمعتی بالغ بر 60 میلیون دارد که فقط چهار درصد ار آن را مسلمانان تشکیل می دهند.

صرف نظر از تعداد، سوءاستفاده از مسلمانان در میانمار افزایش یافته و آشوب طلبان با مجازت های کم و نامناسب مواجه می شوند. و بر همین اساس مسلمانان راهینگیا با بدترین نوع تبعیض در جهان مواجه هستند. در تاریخ 4 جولای رویترز به نقل از موسسه انگلیسی "اکوال رایت تراست" گزارش داد که خشونت های اخیر در میانمار فقط بواسطه خشونت های قومی نیستند بلکه در واقع دولت نیز در این خشونت ها نقش پررنگی دارد.

در این گزارش آمده است : از تاریخ 16 ژوئن به بعد ارتش نقش پررنگی در انجام اقدامات خشونت آمیز و نقض حقوق بشر علیه مسلمانان راهینگیا شامل کشتار و بازداشت گسترده مردان و پسران در شمال ایالت راخین داشته است."

علاوه بر ارتش، گروه های طرفدار دموکراسی میانمار و تعدادی از گروه های مستقل که از طرف کشورهای غربی به عنوان گروه های شبه نظامی طرفدار دولت میانمار به حساب می آیند نیز در خشونت های اخیر علیه مسلمانان نقش داشته اند.

در تاریخ 8 جولای "حنا هیندستروم" از "ساندی مورنینگ هرالد" گزارش داد که یک گروه طرفدار دموکراسی پیامی در تویتر منتشر کرد و در آن نوشت : رهینگیای ها دروغگو هستند و در یک شبکه اجتماعی دیگر پیامی منتشر شد که در آن آمده بود "باید همه کالارها را بکشیم."

کالار عبارتی است که برای اشاره به مردمی با نژاد هندی به کار برده می شود.

اما این خشونت علیه مسلمانان در حالی اتفاق افتاد که "آنگ سان سو کی" رهبر کهنه کار مخالفان دولت نیز واکنشی نسبت به آن نشان داد و این در حالی بود که او در نطق خود در پارلمان این کشور که در تاریخ 9 جولای انجام شد اعلام کرد که قصد برقراری دموکراسی در کشور را دارد.

رمزی بارود در ادامه مطلب خود می نویسد : خشونت هایی که در آن مسلمان برمه هدف قرار گرفتند از دید آمریکا و انگلیس در یک موقعیت مناسب به وقوع پیوست. زیرا آنها از آنگ سان سوکی حمایت می کنند و دولت میانمار ار تحت فشار گذاشته بودند که با انجام اصلاحات دموکراتیک موافقت کند. در حقیقت غربیها به دنبال کم کردن نفوذ اقتصادی چین در میانمار هستند و به محض آنکه یک دولت دموکرات در این کشور روی کار بیاید شاهد افزایش تعداد شرکت های خارجی در این کشور خواهیم بود.

در همین رابطه "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا گفتگویی را با "تین سین" رئیس جمهور میانمار انجام داد و درباره نبود شفافیت کافی در سرمایه گذاری های میانمار با وی سخن گفت.

با این وجود و در حالیکه غرب به دنبال منافع خود در میانمار است مردم بی دفاع و بی سرزمین راهینگیا باید همچنان رنج کشیده و بمیرند. در این میان کسانی که خوش شانس هستند به بنگلادش می روند. اما اگر حقوق بشر در کمترین حد خود نیز قرار دارد این حالت حزن انگیز باید هرچه سریعتر به پایان برسد.