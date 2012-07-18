آب های نامطمئن آذربایجان غربی جان 8 نفر را گرفت

یحیی زینالپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد 3 نفر در زرینه رود شاهین دژ، 3 نفر در سد دریک سلماس، یک نفر در روستای نلاس سردشت و یک نفر دیگر در آبشار سوله دوکل ارومیه غرق شده اند .

وی عامل اصلی جان باختن این 8 نفر را نا آشنایی به فنون شنا و توجه نکردن به هشدارهای داده شده در خصوص ممنوعیت شنا در آبهای نامطمئن استان عنوان کرد.

زینالپور ادامه داد: در تمامی این 8 اتفاق امدادگران جمعیت هلال احمر بعد از اطلاع از وقوع حادثه بلافاصله در محل حادثه حضور یافته و عملیات جستجو را انجام دادند .

وی در خصوص ممنوعیت شنا در آب پشت سدها و آبهای نامطمئن استان هشدار داد و گفت: امیدواریم از این پس دیگر شاهد چنین رخدادهای اسفناکی نباشیم .

طی کمتر از یک ماه گذشته شنا در مناطق خطرناک و منابع آبی غیر مجاز آذربایجان غربی بیش از 10 قربانی گرفته است.

متاسفانه با وجود هشدارهای متعدد با آغاز فصل تابستان خانواده های زیادی در استان به دلیل بی احتیاطی داغدار می شودند.

پیش از این نیز جوانی 22 ساله بدون توجه به خطرات شنا در منابع آبی غیر مجاز به هنگام شنا در آبشار زیبا اما خطرناک سوله دوکل ارومیه غرق شد .

گروه 6 نفره امداد کوهستان و سیلاب هلال احمر ارومیه در محل حادثه حاضر شدند و پس از تلاش فراوان جسد بی جان جوان غرق شده ساعت 20 از آب بیرون کشیدند .

غواصان ظهر روز یکشنبه چهارم تیر ماه سرانجام پس از 20 ساعت تجسس، پیکر جوان تکابی که برای شنا در آبهای پشت سد قجور تکاب غرق شده بود را از بستر این دریاچه بیرون کشیدند و به مقامات ذیصلاح تحویل دادند .

عصرگاه شنبه سوم تیر ماه نیز پس از تماس تلفنی با جمعیت هلال احمر تکاب مبنی بر غرق شدن یک نفر در سد قجور امدادگران این جمعیت به منطقه اعزام شدند و عملیات جستجو برای پیدا کردن این جوان تکابی آغاز شد .

سرانجام غواصانپس از 20 ساعت تجسس، پیکر بی جان این جوان را از آب بیرون کشیدند و فرد دیگری به آمار غرق شدگان استان در سال 91 افزوده شد .

شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی در اطلاعیه خود به علاقه مندان به شنا در فصل گرما هشدار داده بود که شنا در دریاچه های سدهای مخزنی استان ممنوع بوده و این تاسیسات برای آبرسانی احداث شده و برای شنا کردن مناسب و امن نیست و در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، این شرکت هیچگونه مسئولیتی بر عهده نمی گیرد .