حجت السلام سید محمود حسینی در گفتگو اختصاصی با خبرنگار مهر از برگزاری مسابقه خلاصه نویسی درسهائی از قرآن کریم در سراسر کشور خبرداد و گفت: شرکت در این مسابقه برای عموم آزاد است.

وی با بیان اینکه این مسابقه از برنامه تلویزیونی حجت السلام محسن قرائتی برگزار می شود، گفت: این مسابقه ویژه ماه مبارک رمضان است.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی وهنری مساجد استان سمنان مهلت ارسال آثار را تا پانزدهم مهرماه سالجاری ذکر کرد و گفت: ارزیابی آثار در سه بخش فرهنگیان و دانشجویان، دانش آموزان و عموم افراد صورت می گیرد.

وی با اشاره به برگزاری مسابقه خلاصه نویسی درسهائی از قرآن کریم به دو صورت مکتوب و پرده نگار(پاورپوینت)، اظهار داشت:علاقمندان باید آثار خود را به آدرس تهران_صندوق پستی 6355-14155 موسسه ترویج فرهنگ قرآنی ارسال کنند.

حسینی تصریح کرد: علاقمندان می توانند از پست الکترونیکی به آدرس moassese_tarvij@yahoo.com نیز آثار را ارسال کنند.

مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی وهنری مساجد استان سمنان با بیان اینکه گویا و رسا بودن متن ومحتوا، زیبانویسی و رعایت نکات ادبی، طراحی وتذهیب، ابداع و نوآوری، فهرست نویسی از جمله شرایط آثار مکتوب ارسالی است، گفت: به آثاری که از متون سایت بازنویسی یا تکه برداری شده باشد امتیاز تعلق نمی گیرد.

وی شرایط آثار پرده نگار یا پاورپوینت را رعایت تکنیک های چند رسانه ای، بهره جستن از رنگ ها وافکت های صوتی و تصویری، امکان لینک شدن صفحات و دسترسی آسان و وجود فونت ها و علایم فارسی استاندارد عنوان کرد.

به گفته حسینی کمک هزینه سفر عتبات عالیات، مشهد مقدس و...از هدایای آثار برگزیده این مسابقه است.