شناسایی اسکلت مشهورترین مدل نقاشی/ تصاویر استخوانهای مونالیزا

به گزارش خبرگزاری مهر، باستان شناسان با حفر سطح زیرین یک صومعه در فلورانس، اسکلتی یافتنه اند که اعتقاد دارند متعلق به لیزا گراردینی، مدل شاهکار و اسرار آمیز لئوناردو داوینچی است.

باستان شناسان اسکلتی را یافته اند که اعتقاد دارند متعلق به مدلی است که الهام بخش نقاشی مونالیزای داوینچی بوده است

این صومعه محل تدفین لیزا گراردینی ، همسر تاجر ثروتمند ابریشم در فلورانس است که مدل نقاشی داوینچی شد

لیزا گراردینی همسر فرانسیسکو دل جیکوندو، تاجر مشهور ابریشم بود. در ایتالیا مونالیزا به لا جیوکوندا مشهور است.

مورخان مدرن در این رابطه اتفاق نظر دارند که بانویی که در تابلوی مونالیزا به تصویر کشیده شده همان " لیزا دل جیوکوندو" است که پس از مرگ همسرش راهبه شد. وی در روز 15 ژوئیه 1542 در 63 سالگی درگذشت.

یک گروه باستان شناسی از سال گذشته صومعه متروکه سنت اورسولا را حفاری کرد. آنها ابتدا مجبور بودند بتون ضخیمی را در سطح این صومعه حفر کنند که به دنبال برخی تلاشها برای تبدیل کردن این صومعه به سربازخانه ارتش ساخته شده بود؛ اما به سرعت به هدف رسیدند، آنها سردابی پیدا کردند که اعتقاد داشتند محل تدوین لیزا است و پس از آن که در این قسمت نیز حفاریهایی انجام دادند به جمجمه یک زن رسیدند.

این جمجمه یک و نیم متر زیر سطح اصلی صومعه در کنار چند استخوان دنده و مهره پیدا شد. طرحهای باستان شناسان پس از این کشف متوقف شد، چرا که بودجه آنها به پایان رسید، اما این تحقیقات از ماه گذشته از سرگرفته شده است، آنها این هفته یک اسکلت انسان پیدا کرده اند.

این گروه تحقیقاتی اعتقاد دارد جمجمه و استخوانهایی که سال گذشته در پی حفارهای خود به دست آورده متعلق به لیزا گراردینی است

این جمجمه درکنار استخوانهای دنده و مهره های ستون فقرات، 1.5 متر در زیر سطح صومعه قرار داشت

قرار است این استخوانها مورد بررسی قرار بگیرند تا مشخص شود که با جمجمه کشف شده ارتباط دارد یا خیر.

دانشمندان پس از ثابت کردن نسبت جمجمه و استخوانهای کشف شده به بررسی DNA استخوانها با بقایای به جای مانده از دو فرزنده این مدل نقاشی می پردازد.

وقتی که دانشمندان صحت و سقم اسکلت و استخوانها را مشخص کردند اقدام به بازسازی صورت آن می کنند تا مقایسه ای میان نقاشی 500 ساله داوینچی صورت گیرد و شاید توانستند رمز لبخند مبهم و معمایی مونالیزا را در این فرآیند کشف کنند.

محوطه خارجی صومعه سنت اورسولا در فلورانس که حفاریهای باستان شناسان در آن ادامه دارد

مونالیزا یک نقاشی رنگ روغن است و درحال حاضر در تملک دولت فرانسه قرار دارد. این نقاشی مشهورترین نقاشی جهان محسوب می شود.

لئوناردو داوینچی نقاش این اثر در سال 1503 یا 1504 نقاشی را آغاز کرد و در سال 1519 ، اندکی پیش از آن که از دنیا برود، این حرفه هنری را کنار گذاشت.