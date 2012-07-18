فوتسال ایران همچنان تیم هفتم دنیاست/ تداوم صدرنشینی اسپانیا

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت futsalworldranking همچون ماه‌های گذشته در ماه ژوئیه نیز اقدام به رده بندی تیم‌های برتر فوتسال دنیا کرده است. در این رده بندی تیم ملی فوتسال کشورمان با 1550 امتیاز رتبه هفتم دنیا را در اختیار دارد و همچنان تیم اول قاره آسیاست.

در رده بندی تیم‌های ملی فوتسال دنیا به مانند ماه‌های گذشته اسپانیا با 2004 امتیاز رتبه نخست را در اختیار دارد و بالاتر از برزیل و ایتالیا ایستاده است که به ترتیب 1930 و 1762 امتیاز دارند.

تیم ملی فوتسال کشورمان تا پیش از برگزاری دوازدهمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا که به قهرمانی تیم ژاپن انجامید رتبه ششم دنیا را در اختیار داشت اما در رده بندی دو ماه اخیر فوتسال ایران در رده هفتم دنیا ایستاده است. ملی پوشان فوتسال ایران در دوازدهمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا رتبه سوم را به خود اختصاص دادند.

- رده بندی تیم‌های ملی فوتسال دنیا به شرح زیر است:

1- اسپانیا 2004 امتیاز

2- برزیل 1930 امتیاز

3- ایتالیا 1762 امتیاز

4- روسیه 1696 امتیاز

5- پرتغال 1662 امتیاز

6- آرژانتین 1551 امتیاز

7- ایران 1550 امتیاز

8- اوکراین 1478 امتیاز

9- پاراگوئه 1433 امتیاز

10- ژاپن 1424 امتیاز