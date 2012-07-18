به گزارش خبرگزاری مهر، کرم رضا پیریایی در جلسه هفتگی شورای اشتغال استان طی سخنانی، با اشاره به اهمیت اشتغال در کشور اظهار کرد: این مسئله در استان قم نیز حساسیت‌های خاص خود را داشته و بر اساس این حساسیت‌ها باید تمامی دستگاه‌ها فعالیت‌های خود را به گونه ای تنظیم کنند تا این ماموریت اساسی در استان قم به خوبی انجام شود.



وی با اشاره به این که در سال های اخیر و در راستای این رویکرد، دولت تکلیفی را برای هر یک از استان ها، تعیین کرده است، افزود: سهم استان در سال جاری، ایجاد حدود 30 هزار شغل است.



استاندار قم هدایت و اجرایی کردن برنامه های اشتغال را از مهم ترین وظایف شورای اشتغال استان برشمرد و گفت: شورای اشتغال استان، تا رسیدن به نقطه مطلوب و رضایت بخش به صورت مستمر تشکیل و مصوبات آن به جد پیگیری خواهد شد.



پیریایی ایجاد و توسعه اشتغال پایدار را بزرگ‌ترین خدمت به کشور، نظام و مردم دانست و خاطرنشان کرد: امیدواریم با تلاش و همدلی مجموعه دستگاه های دست اندرکار، استان قم، امسال هم بتواند در تحقق سهم تعیین شده، فراتر از تعهد خود عمل نماید.



وی با اشاره به این که به فضل الهی و با برنامه ریزی منطقی، پیگیر رونق تولید و ارتقاء شاخص های اشتغال استان هستیم ، لزوم همراهی و جدیت دستگاه ها در این زمینه را مورد تاکید قرار داد و افزود: توجیه و کوتاهی در اشتغالزایی، از هیچ دستگاه و سازمانی پذیرفته نیست.



استاندار قم با بیان این که اشتغال می‌تواند بسیاری از آسیب‌های اجتماعی را به حداقل برساند، تصریح کرد: اگر بتوانیم مشکل بیکاری را حل کنیم، بسیاری از چالش‌های دیگر نیز برطرف خواهد شد.



پیریایی با اشاره به لزوم اقناع افکار عمومی در زمینه عملکرد اشتغالزایی دستگاه‌ها گفت: باید آمارها از اتقان لازم برخوردار بوده و به طور کامل قابل اثبات باشد.



وی در پایان از دستگاه ها خواست تا در فرصت باقیمانده تا پایان سال، با جدیت به دنبال تحقق برنامه های اشتغال استان باشند.