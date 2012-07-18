همایش طلایه داران هدایت در تربت حیدریه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره تبلیغات اسلامی تربت حیدریه از برگزاری همایش طلایه داران هدایت با حضور روحانیون 8 شهرستان جنوب خراسان رضوی در این شهرستان خبرداد.

حجتالاسلام محمد رضا رحمانی گفت: همایش طلایه داران هدایت شهرهای جنوب خراسان رضوی به میزبانی تربت حیدریه با حضور روحانیون برگزار شد.

وی افزود: در همایش 200 نفر از روحانیون شهرهای تربت حیدریه، گناباد، بردسکن، زاوه، رشتخوار، کاشمر و بجستان بمدت یک روز در سالن اجتماعات مجتمع علوم قرآنی برگزار شد.

برگزاری حلقه معرفت جوانان در روستای تربت حیدریه

مسئول طرح اوقات فراغت اداره تبلیغات اسلامی تربت حیدریه ازبرگزاری حلقه معرفت جوانان در روستاهای این شهرستان خبر داد.

محمد اسماعیلی اظهارکرد: در راستای غنی سازی اوقات فراغت حلقه های معرفت هرشب بعد از اقامه نماز مغرب وعشا با حضور جوانان و نوجوانان در محل مسجد جامع روستاها برگزار می شود.

وی افزود: در این جلسات به سوالات مختلف دینی؛ فرهنگی وعلمی شرکت کنند گان که با حضور اساتید دعوت شده می باشد پاسخ داده می شود.