ضرورت برخورد با روزه خواری در ماه رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت الاسلام سید حسن موسوی صبح امروز چهارشنبه در جلسه استقبال از ماه رمضان که در محل فرمانداری شهرستان برگزار شد ، خواستار توزیع اقلام مورد نیاز مردم با قیمت مناسب و ارزان در آستانه ماه مبارک رمضان شد.



فرماندار کلیبر نیز در این جلسه با اشاره به نامگذاری سال جاری به سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی مقام معظم رهبری تاکید کرد اگر بخواهیم به فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با این شعار عمل کنیم باید نگاهها را عوض کنیم و بصورت جدی به تکالیف خود عمل نمائیم.



اصغرپور افزود: برای حفظ استقلال و برون رفت از تحریم ها و تهدیدها باید توانمندیهای خود را افزایش داده و از تمام ظرفیت های موجود استفاده کنیم.

وی با اشاره به برنامه ریزی صورت گرفته برای بازدید مدیران و مسئولان شهرستانی از ناحیه صنعتی یوزبند که در آینده نزدیک صورت خواهد گرفت از سرمایه گذاری یک هزار میلیارد ریالی در طول دوسال گذشته در این ناحیه خبر داد.

وی اظهار داشت: سونامی دیگری در اقتصاد شهرستان کلیبر در شرف وقوع است و سرمایه گذاران توانمند با سابقه درخشان در شرف ورود و سرمایه گذاری در شهرستان کلیبر هستند که ان شاء الله تا 3 سال آینده این شهرستان به قطب کشاورزی، گردشگری و صنعتی تبدیل خواهد شد.



فرماندار کلیبر همچنین از برگزاری یادواره شهدای ارسباران در 22 شهریور سال جاری در شهرستان کلیبر خبر داد و خواستار مشارکت و همکاری تمامی دستگاههای دولتی با برگزار کنندگان این یاددواره شد.



نماینده مردم شهرستان های کلیبر و خداآفرین در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به توطئه های استکبار جهانی و تحریم ها و مشکلاتی که برای مردم مسلمان ایران ایجاد کرده اند توجه به تدابیر و فرمایشات مقام معظم رهبری را دور زدن تحریمها و بهبود وضعیت معیشتی مردم ضروری دانست و از تهیه طرحی برای کنترل عرضه و تقاضای ارز که مورد موافقت دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز قرار گرفته است خبر داد.

ارسلان فتحی پور تصریح کرد: تحریم ها و مشکلاتی که ایجاد شده است با تدابیر جدی مجلس و دولت به سرعت برطرف خواهد شد و تمام تلاش ما براین است که با تدابیر دقیق تر، آسیب های وارده به مردم را کاهش دهیم تا در این جنگ تحمیلی اقتصادی با کاهش هزینه ها و افزایش توان تولید ملی با سرافرازی و پیروزی و موفقیت از میدان خارج شویم.

وی همچنین کاهش فساد اداری را در افزایش بهره وری موثر ارزیابی کرد و با بیان اینکه اقتصاد علم است و نمی توان با برداشت های سلیقه ای به اداره امور اقتصادی کشور پرداخت، قانون هدفمند کردن یارانه ها را از قوی ترین قوانین مصوب مجلس گذشته دانست و خواستار اجرای دقیق این قانون از سوی دولت و نظارت جدی مجلس بر اجرای آن شد.