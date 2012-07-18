قوطی نوشابه ای که خودش را خنک می کند!

به گزارش خبرگزاری مهر، این قوطی ها که چیل کن نام دارند از یک سیلندر پر از دی اکسید کربن پرفشار ساخته شده اند.

انتهای این سیلندر که در ارتفاع قوطی کشیده شده با درپوش و یک دکمه پوشانده شده است.

هنگامی که کاربر دکمه را فشار می دهد درپوش باز شده و دی اکسید کربن از انتهای قوطی خارج می شود. حین خروج گاز، گرمای نوشیدنی جذب گاز شده و دمای آن کاهش می یابد.

به گزارش پاپ ساینس، هر بطری نوشیدنی 10 اونس وزن داشته و 4 دلار به فروش می رسد. این بطری ها که فعلا در ایالت های آریزونا، نوادا و کالیفرنیای جنوبی توزیع شده و تا سال 2014 به فروش سراسری در آمریکا خواهند رسید.