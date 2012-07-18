مراجعات غیرضروری به بیمارستانها/ فردی که در یکسال 100 بار دکتر رفت!

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید صادقی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان لرستان با اشاره به مراجعات غیر ضروری برخی افراد به بیمارستانهای تامین اجتماعی استان لرستان اظهار داشت: در سال گذشته بیش از یک میلیون و 600 هزار نفر به بیمارستانهای تامین اجتماعی استان مراجعه کرده اند.

وی با بیان اینکه بیش از 50 درصد این مراجعات غیر ضروری بوده است، تصریح کرد: این امر موجب شده که فضای استفاده از امکانات درمانی برای سایر بیماران واقعی استان فراهم نشود.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان لرستان ادامه داد: در سال گذشته در لرستانی فردی بیش از 50 بار به بیمارستانهای تامین اجتماعی استان مراجعه کرده بود.

صادقی بیان داشت: این در حالیست که فردی دیگر 100 بار به بیمارستانهای تامین اجتماعی استان مراجعه کرده که بیش از 90 بار مراجعه آن غیر ضروری بوده است.

وی با بیان اینکه اکثر این افراد در واقع شبه بیمار محسوب می شوند، ادامه داد: به اکثر این افراد نباید دارو داده شود.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان لرستان با اشاره به اجرای طرح پزشک خانواده بیان داشت: با اجرای این طرح میزان مراجعات غیر ضروری به بیمارستان به طور حتم کاهش خواهد یافت.

صادقی مهم ترین دلیل مراجعات غیرضروری را به بیمارستان آگاهی پایین افراد عنوان کرد و افزود: اگر هر خانواده یک پزشک داشته باشد مراجعات غیرضروری توسط افراد به بیمارستانها کاهش می یابد.

وی با بیان اینکه با اجرای طرح پزشک خانواده سوابق بیماران در هر خانواده مشخص خواهد بود، تصریح کرد: با اجرای این طرح مراجعات به بیمارستان به حداقل خواهد رسید.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان لرستان یادآور شد: در حال حاضر مشکل مراجعات غیرضروری نه تنها در بیمارستانهای تامین اجتماعی بلکه در بیمارستانهای خصوصی نیز فراوان دیده می شود.

صادقی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود نیز به روند مصرف دارو در کشور ایران اشاره کرد و گفت: در کشور ایران دو برابر کشورهای توسعه یافته دارو مصرف می شود.

وی تصریح کرد: این در حالیست که مصرف دارو در کشورهای توسعه یافته زیر دو قلم دارو است.