امیرکبیر قهرمان مبارزه برای استقلال/ امیرکبیر با فامیل بازی مبارزه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بقایی صبح چهارشنبه در مراسم نکوداشت ثبت جهانی باغ تاریخی فین و بافت فرش کاشان در فهرست یونسکو اظهار داشت: تا سال 1384 تنها هفت اثر ایران ثبت جهانی داشت اما از سال 84 تا کنون هشت اثر دیگر اضافه شد که فقط پرونده کلیساها 12 اثر و پرونده باغات 9 اثر را شامل می شود.

وی ادامه داد: اینجا باغ فین کاشان است قتلگاه یکی از بزرگمردان تاریخ ایران امیرکبیر قهرمان که به گردن ملت ایران حق دارد.

معاون اجرایی رئیس جمهور تصریح کرد: امیر کبیر قهرمان مبارزه برای استقلال است که درتاریخ بسیار از او یاد شده است چنانچه او با خاله و خاله بازی مبارزه کرد و یا زمانی که سفیر انگلیس قصد داشت ملت ما را تحقیر کند برخورد قاطعانه ای با آنها داشت.

بقایی ادامه داد: عاقبت این شخصیت تحمل نشد و در نقطه حمام فین کاشان به شهادت رسید و این شخصیت به حق انسان حق طلب ومبارزی بود.

معاون اجرایی رئیس جمهور در بخش پایانی سخنان خود یادآور شد: کاشان به جز باغ فین وسایر بناهای تاریخی یک بنای زیبا دارد که آن تپه های سیلک است و در این تپه ها تمدن هفت هزار ساله ایرانیان نهفته است که نشان می دهد فلات مرکزی ایران دارای چنین سبقه تمدن بشری است.