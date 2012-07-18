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۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۱:۴۹

بقایی:

امیرکبیر قهرمان مبارزه برای استقلال/ امیرکبیر با فامیل بازی مبارزه کرد

امیرکبیر قهرمان مبارزه برای استقلال/ امیرکبیر با فامیل بازی مبارزه کرد

اصفهان - خبرگزاری مهر: معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به اینکه امیر کبیر قهرمان مبارزه برای استقلال است، گفت: در تاریخ گفته می شود پسر یک قهوه چی کسی بود که در دوره صدارت خود چند اقدام بزرگ انجام داد که یکی از آنها مقابله با فامیل بازی بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بقایی صبح چهارشنبه در مراسم نکوداشت ثبت جهانی باغ تاریخی فین و بافت فرش کاشان در فهرست یونسکو اظهار داشت: تا سال 1384 تنها هفت اثر ایران ثبت جهانی داشت اما از سال  84 تا کنون هشت اثر دیگر اضافه شد که فقط پرونده کلیساها 12 اثر و پرونده باغات 9 اثر را شامل می شود.

وی ادامه داد: اینجا باغ فین  کاشان است قتلگاه یکی از بزرگمردان تاریخ ایران امیرکبیر قهرمان که به گردن ملت ایران حق دارد.

معاون اجرایی رئیس جمهور تصریح کرد: امیر کبیر قهرمان مبارزه برای استقلال است که درتاریخ بسیار از او یاد شده است چنانچه او با خاله و خاله بازی مبارزه کرد و یا زمانی  که سفیر انگلیس قصد داشت ملت ما را تحقیر کند برخورد قاطعانه ای با آنها داشت.

بقایی ادامه داد: عاقبت این شخصیت تحمل نشد و در نقطه حمام فین کاشان به شهادت رسید و این شخصیت به حق انسان حق طلب ومبارزی بود.

معاون اجرایی رئیس جمهور در بخش پایانی سخنان خود یادآور شد: کاشان به جز باغ فین وسایر بناهای تاریخی یک بنای زیبا دارد که آن تپه های سیلک است و در این تپه ها تمدن هفت هزار ساله ایرانیان نهفته است که نشان می دهد فلات مرکزی ایران دارای چنین سبقه تمدن بشری است.

کد مطلب 1653012

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