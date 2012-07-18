عبدالهی همچنان در انتظار حمایت مسئولان تئاتر!

عبدالهی که این روزها در بستر بیماری است و هزینههای بالایی را برای درمان خود متقبل شدهاست درباره وضعیت حمایت مدیران و مسئولان تئاتر به خبرنگار مهر گفت: مرتب شیمی درمانی میشوم و شاید بعد از یک مرحله شیمی درمانی در صورت آماده بودن بدن برای پیود مغز استخوان آماده شوم.
وی یادآور شد: از سوی مدیران و مسئولان تئاتر گفته شده که قرار است حمایت کنند ولی تا این لحظه هیچ اتفاقی نیفتاده است. خانه تئاتر و دوستان دیگر تلاش میکنند که حمایتهایی صورت گیرد ولی هنوز هیچ حمایتی صورت نگرفته است.
این هنرمند باسابقه تئاتر تصریح کرد: به کمکهای مقطعی اعتقادی ندارم و معتقدم باید بیمه درمانی مناسبی به این منظور اختصاص پیدا کند. داروهایی که برای درمان تهیه میکنیم به قمیت آزاد تهیه میشوند و تزریق این داروها طبعاتی در بدن دارد که باید درمانهای دیگر نیز انجام شود و همه این روند درمانی هزینهبر است.
عبدالهی ادامه داد: ماهانه حدود 4 میلیون تومان هزینههای درمانی این بیماری است و من نگران روند پیوند مغز استخوان و دوران درمانی بعد از پیوند هستم زیرا این روند دارای شرایط خاص و ویژهای است.
این کارگردان و بازیگر تئاتر تأکید کرد: من زیاد مایل نیستم که مدام درباره نبود حمایت از سوی مدیران و مسئولان تئاتر صحبت کنم زیرا این مدیران و مسئولان هستند که باید تمایل داشته باشند تا با در نظر گرفتن راهکاری اساسی از هنرمندان بیمار حمایت کنند. اگر مسئولان تئاتر دلسوز هستند باید خیلی سریع وارد عمل شوند.
این روزها هنرمندان باسابقهای نظیر محمود استادمحمد، حسین محباهری و مصطفی عبدالهی در بستر بیماری هستند و هزینههای درمانی بالایی را متقبل شدهاند. تأمین هزینههای میلیونی آن هم به صورت ماهانه برای هنرمندانی که تنها راه ارتزاقشان فعالیت در تئاتر است، امری بسیار سخت و طاقتفرسا است.
چندی پیش طی تفاهمی میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت بهداشت قرار شد از طریق اهدای کارتی ویژه به هنرمندان پیشکسوت شرایط درمانی مناسبی برای درمان این هنرمندان فراهم شود.
از سوی دیگر مؤسسه هنرمندان پیشکسوت از سوی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی راهاندازی شد ولی آنچه که قابل توجه است نبود اقدامی جدی در حمایت از هنرمندان بیمار تئاتر است که این روزها به سختی روند درمانی خود را طی میکنند.
نکتهای که نباید مدیران و مسئولان تئاتر فراموش کنند این است که هنرمندان بیمار هم اکنون نیازمند حمایتهایی جدی و اساسی هستند و گذشت زمان شرایط رای برای این هنرمندان سختتر خواهد کرد.
مصطفی عبدالهی یکی از هنرمندان باسابقه تئاتر که این روزها در بستر بیماری است و ماهانه حدود 4 میلیون تومان برای درمان هزینه میکند همچنان در انتظار حمایت مدیران و مسئولان تئاتر است ولی هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفتهاست.
عبدالهی که این روزها در بستر بیماری است و هزینههای بالایی را برای درمان خود متقبل شدهاست درباره وضعیت حمایت مدیران و مسئولان تئاتر به خبرنگار مهر گفت: مرتب شیمی درمانی میشوم و شاید بعد از یک مرحله شیمی درمانی در صورت آماده بودن بدن برای پیود مغز استخوان آماده شوم.
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