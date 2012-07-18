مرادی سنت شکنی کرد/ نمایندگان مجلس کردستان با رسانه ها آشتی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری نشست های خبری و تعامل با خبرنگاران رسانه های جمعی از سوی نمایندگان مردم استان کردستان یکی از حلقه های مفقوده اطلاع رسانی در کردستان بود و به همین دلیل نیز حداقل طی دو دوره گذشته و با رشد فضای اطلاع رسانی در استان این مهم نادیده گرفته می شد و نمایندگان از این فرصت ارزشمند به راحتی عبور می کردند.

عدم ارتباط مناسب با خبرنگاران در استان کردستان از سوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در حالی به یک رویه جدی تبدیل شده بود که متاسفانه بازخورد منفی این مهم متوجه استان کردستان بود و نمایندگان مجلس نیز از توان نظارتی و همچنین ارتباط بین مردم و مسئولان از سوی رسانه های جمعی استفاده نمی کردند و به جای آن سعی می شد از شیوه های قدیمی در اطلاع رسانی همانند نسبت تابلو اعلانات در داخل شهرها استفاده شود.

عدم برگزاری نشست های خبری نمایندگان مردم کردستان در دوره های قبلی مجلس شورای اسلامی با خبرنگاران باعث می شد که نمایندگان از این ظرفیت مهم در کردستان بی بهره باشند و به همین دلیل نیز تنها خبرنگاران مرکزنشین به ویژه خبرگزاری مجلس شورای اسلامی بتوانند هر چند مدت یک بار در قالب نطق های پیش از دستور و یا اینکه تذکرات کتبی خبری از نمایندگان مردم کردستان منتشر کنند.

عدم ارتباط و تعامل بین خبرنگاران و نمایندگان در استان کردستان در حالی همچنان ادامه داشت که در این دوره از مجلس شورای اسلامی ترکیب شش نماینده استان عوض شد و افراد جدیدی راهی مجلس شورای اسلامی شدند و به همین دلیل نیز سنت شکنی های اعضا جدید از همان روزهای اولیه آغاز شد و همراه با تغییر ترکیب نمایندگان، تغییر در برنامه ها و رویکردهای آنها نیز شکل دیگری به خود گرفت.

ارتباط مناسب با خبرنگاران رسانه های جمعی و استفاده از این ظرفیت از همان روزهای اولیه آغاز مجلس نهم شورای اسلامی از سوی نمایندگان استان مطرح شد و خوشبختانه شاید بعد از گذشت سالهای طولانی بالاخره روز گذشته رئیس مجمع نمایندگان استان در قالب یک هم اندیشی به دیدار با خبرنگاران استان کردستان رفت.

نشست هم اندیشی رئیس مجمع نمایندگان مردم کردستان با خبرنگاران رسانه های جمعی عنوان اولین جلسه سالار مرادی با خبرنگاران استان بود که نکته جالب توجه تر اینکه در جلسه روز گذشته حدود 42 نفر از خبرنگاران کردستانی در این نشست حاضر شده بودند و ضمن بیان دیدگاه های خود به طرح سوالات مختلفی نیز پرداختند و این مهم نوید بخش آینده ای بهتر برای استفاده از ظرفیت رسانه از سوی نمایندگان است و این ارتباط می تواند زمینه را برای بیان و رفع مشکلات خود رسانه های جمعی و فعالان این عرصه فراهم کند.

برگزاری این نشست خبری توسط رئیس مجمع نمایندگان مردم کردستان در حالی که هنوز دو ماه از آغاز به کار مجلس شورای اسلامی در دوره جدید نگذشته است نوید بخش آینده ای بهتر برای ارتباط بیشتر رسانه های جمعی است و البته نکته مهمتر در این خصوص را باید در سخنان سالار مرادی نیز دید که وی بر ارتباط و تعامل بیشتر در این خصوص نیز تاکید کرد.

استقبال خوب خبرنگاران از برگزاری نشست رئیس مجمع نمایندگان استان با اصحاب رسانه و همچنین بررسی سخنان نماینده شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی می تواند نوید بخش آینده ای بهتر در راستای استفاده از این ظرفیت مهم در کردستان باشد تا نمایندگان نیز در فضای سالم به بیان عملکرد خود پرداخته و فضا را برای نقد فعالیت های خود و مدیران دولتی فراهم کنند.

در دوره گذشته نمایندگان مردم استان کردستان ویژه دو نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران به جای ارتباط مناسب با خبرنگاران و استفاده از این ظرفیت با نصب دو تابلوی شیشه ای در میدان آزادی سنندج و نصب نامه ها و مکاتبات اداری خود به دنبال اطلاع رسانی به موکلان خود بودند که انتظار می رود حداقل در این دوره دیگر خبری از این مباحث در کردستان نباشد.

بدون شک در طول چهار سال آینده و در صورتی که نمایندگان مردم استان کردستان همکاری و تعامل مناسبی با خبرنگاران داشته باشند می توانند کارنامه ای درخشان را برای خود رقم بزنند چرا که رسانه ها و خبرنگاران فعال به عنوان بازوهای نظارتی می توانند نمایندگان را در انجام رسالت های کاری همکاری کرده و زمینه را برای ایجاد فضای نقد در جامعه فراهم کنند.