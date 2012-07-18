سرمایه گذاری میلیاردی که مسکوت ماند/ این همه هیاهو برای هیچ

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت خصوصی سرمایه گذاری پروژه های بروجرد در اسفندماه سال 85 مشارکت خود را با شورای شهر و شهرداری وقت آغاز کرد ولی متاسفانه به دلایل مواجه شدن با موانع مختلف همچنان پروژه های این شرکت از زمانبندی خود عقب هستند.

خبرگزاری مهر در گزارشهای متعددی پیش از این موضوع موانع پیش روی سرمایه گذاری بخش خصوصی در بروجرد را مورد بررسی قرار داده و در این راستا به برخی پروژه های بخش خصوصی در بروجرد از جمله مجتمع تجاری هشت بهشت پرداخته بود.

پیگیری مهر و رفع مشکلات مجتمع تجاری هشت بهشت

در این راستا علاوه بر رفع مشکل این پروژه با همکاری شورای اسلامی شهر بروجرد، مانع دکلهای فشار قوی برق نیز با پیگیری و همکاری شرکت برق منطقه ای باختر از سد راه این پروژه میلیاردی برداشته شد.

مجتمع تجاری هشت بهشت یکی از پروژه های منحصر به فرد در غرب کشور بوده که توسط شرکت سرمایه گذار در دست ساخت و احداث است اما عمده مشکلات در رابطه با این مجتمع که تاکنون مانع ساخت و عملیات اجرایی آن شده بود وجود دکلهای فشار قوی برق بر سر مسیر احداث پروژه بود که این مشکل با پیگیریهای خبرگزاری مهر به طور کامل حل شد.

با این حال و به رغم پیگیریهای مهر برای رفع مشکلات سرمایه گذار پروژه همچنان این پروژه ها مسکوت باقی ماندهاست که دلایل آن از سوی سرمایه گذار پروزه و همچنین مدیریت شهری بروجرد متفاوت و گاه متناقض است.

هشت بهشت همچنان بلاتکلیف است

از یک سو شرکت سرمایه گذای پروژه تاکنون ادعا داشت که به دلیل تاخیر شرکت برق منطقه ای باختر مبنی بر برداشتن دکلهای برق نتوانسته به موقع کار خود را به اتمام برساند و عملا یک سال کاری را از دست داده و متحمل خسارت شده است.

با این تفاسیر آنچه در عمل مشاهده می شود این است که اکنون با گذشت نزدیک به یکسال همچنان شرکت سرمایه گذار پروژه شرکت نتوانسته است یک درصد در بخش مجتمع هشت بهشت پیشرفت فیزیکی داشته باشد و این پروژه همچنان مسکوت مانده است.

و اما وضعیت دیگر پروژه های سرمایه گذاری شده در بروجرد نیز توسط این شرکت حال و روز چندان متفاوتی از مجتمع هشت بهشت ندارد به طوریکه شرکت سرمایه گذار در مجموعه باغ فدک بروجرد نیز با شهرداری به خاطر ایجاد هایپرمارکت و مکانهای تفریحی اقدام به عقد قرارداد کرده است ولی در این خصوص هم پیشرفت ناقصی داشته است.

تکمیل هایپر مارکت باغ فدک در بن بست وعده ها

این در حالیست که سال گذشته مدیر اجرایی پروژه های سرمایه گذاری بروجرد در رسانه ها به بحث تکمیل هایپرمارکت تا پایان سال 90 اشاره کرده بود اما متاسفانه علی رغم آن همه تبلیغ امروز در سه ماهه دوم سال 91 می بینیم که این پروژه در وضعیت پیشرفت 60 درصدی خود باقی مانده و وعده سید ابوالقاسم فاضل نیز در این پروژه تحقق نیافته است.

و اما مدیر اجرایی پروژه های سرمایه گذاری شده در بروجرد در رابطه با علت مسکوت ماندن مجتمع هشت بهشت به دلایلی اشاره می کند و معتقد است که در این زمینه تلاش زیادی از سوی سرمایه گذار صورت گرفته اما به دلیل کمبود منابع مالی این پروژه در همان وضعیت باقی مانده است.

معضل دیگر در مورد پروژه هایپر مارکت بروجرد این است که این پروژه در زمینی در حال ساخت است که سند آن متعلق به شهرداری نیست و تا کنون مالک آن مشخص نشده و امروز امور آب شهرستان نیز ادعای مالکیت این زمین را دارد.

وضعیت مالکیت زمین پروژه هایپر مارکت خود یک مشکل جدی برای این پروژه ها در آینده محسوب می شود که شهرداری دراین زمینه تاکنون جواب قانع کننده ای به این وضعیت به وجود آمده نداده است.

جلسه ای برای تفاهم و پاسخ های مبهم مسئولان

به هر روی در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی مسئولان شهر بروجرد دست به کار شدند تا در جلسه ای به این مشکلات پایان بدهند که البته هنوز در اجرا نتایج عملیاتی و کاربردی این تفاهم دیده نشده است.

علیرضا مرادی رئیس شورای اسلامی شهر بروجرد به دنبال پیگیری های خبرنگار مهر برای باخبر شدن از تفاهمات صورت گرفته در جلسه تنها به همین جمله بسنده کرد که "رفع مشکلات، تفاهم و انتقال اسناد به طرف قرارداد ما از جمله نتایجی بود که در این جلسات مورد موافقت طرفین قرار گرفته است."

به هر روی هر چند جزئیات بیشتری در این رابطه در اختیار خبرنگار مهر قرار داده نشد ولی به نظر می رسد باید منتظر ماند و دید که چقدر این تفاهامات زمینه اجرایی شدن به خود خواهد گرفت تا مدیر اجرایی پروژه های سرمایه گذاری بروجرد نگرانی خود را در قالب این جملات بیان کند: اگر شهرداری نتواند وعده های خود را عملی کند ما ناچاریم از طریق مراحل قانونی وارد عمل شویم!

هیاهویی که تب آن زود فرونشست

به هر روی آنچه این روزها برای مردم بروجرد مبهم باقی مانده دلایل اصلی مسکوت ماندن پروژه هایی است که قرار بود روزی بروجرد را در غرب کشور شهره سازد، هیاهویی که تب آن زود فرو نشست.

امروز سرمایه گذار پروژه با تعطیل کردن عملیات اجرایی کار را نیمه تمام باقی گذاشته و معتقد است که ادامه کار در بروجرد با شکست مواجه می شود، و از سوی دیگر مدیریت شهری بروجرد نیز شفاف سازی لازم را در این زمینه انجام نمی دهد.

این در حالیست که جذب سرمایه گذار در هر استانی به عنوان یکی از راهبردهای مهم توسعه مطرح است و در این راستا به نظر می رسد به منظور پیشرفت استان کمتر توسعه یافته لرستان باید مسئولان و همچنین رسانه ها در راستای جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی تلاش ویژه ای داشته باشند.

سرمایه گذاری بخش خصوصی با توجه به روند اجرای اصل 44 در کشور یکی از مهم ترین راهکارهای نظام برای توسعه مناطق مختلف کشور است که در این میان تلاش استانهای مختلف برای جذب سرمایه گذاران، خود به صحنه ای برای رقابت هر روزه مسئولان تبدیل شده است.

به هر روی از زمان وعده های داده شده برای اجرای پروژه های میلیاردی که از آنها به عنوان سرمایه گذاری کم نظیر در حوزه شهری بروجرد یاد می شد بیش از 6 سال گذشته است ولی هنوز مردم منتظرند تا ببینند که حاصل این شش سال خلق فرصتی نو برای توسعه شهری بروجرد بوده و یا بازهم قصه پرغصه "فرصت سوزی" دیگری در میان است.