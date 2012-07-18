سهروردی پیوند دهنده فلسفه نوافلاطونی با عرفان است

پروفسور الیزابت اندرسون استاد فلسفه و مطالعات زنان در دانشکده جان رالز دانشگاه میشیگان در مورد جایگاه سهروردی در تاریخ فلسفه اسلامی به خبرنگار مهر گفت: آرای سهرودی ادامه دهنده راهی است که در فلسفه غرب به آرای نوافلاطونی شناخته می‌شود.

وی افزود: سهروردی از منتقدان آرای ارسطو به شمار می رود. به مانند فیلسوفان اسلامی سهروردی نیز از آرای فیلسوفان یونان باستان از جمله افلاطون تأثیر گرفته است. از سوی دیگر نیز غرب در بازگشت به فلسفه مدیون آثار فیلسوفان اسلامی است.

این فیلسوف اخلاق معاصر یادآور شد: بسیاری از آثار مهم فلسفه غرب از طریق ترجمه‌های فیلسوفان اسلامی دوباره در اختیار غرب قرار گرفته است.

وی در ادامه تصریح کرد: کاری که سهروردی انجام می دهد این است که فلسفه نوافلاطونی را با آرای عرفانی پیوند می دهد.

اندرسون در ادامه یادآور شد: سهرودی در مقایسه با برخی از فیلسوفان اسلامی از جمله فارابی و ابن سینا تأثیر کمتری بر فلسفه غرب گذاشته است. چرا که آثار سهروردی به زبان لاتین ترجمه نشده است.

مؤلف "ضرورت یکپارچگی" گفت: اگر به تاریخ فلسفه غرب نگاهی بیندازیم شاهد هستیم که دو جریان ارسطویی و افلاطونی در این تاریخ قابل ردگیری است.

استاد پیشین دانشگاه هاروارد در پایان افزود: مکتب نوافلاطونی در پایان دوران موسوم به کلاسیک و اوایل دوره مسیحیت تأثیرات زیادی داشته است.

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