مهدی تارتار در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار تیم‌های فوتبال گهر دورود و ملوان ضمن بیان مطلب فوق گفت: در هفته نخست رقابتهای لیگ برتر تیمها شنلخت خوبی از یکدیگر ندارند و این موضوع کا را برای تیمها سخت می کند که ما نیز از این موضوع مستثنی نیستیم.ملوان یکی از تیمهای قدیمی و ریشه دار فوتبال ایران است که برغم مشکلات مالی که طی چند سال اخیر داشته با پورغلامی نتایج بدی نگرفته است ضمن اینکه آنها با تغییر مدیریتی که داشته اند مشکلاتشان تا حدود زیادی حل شده است و همین موضوع باعث شد که بتوانند در فصل نقل و انتقالات بازیکنان خوبی را جذب کنند.

وی افزود: درست است که تیم ما دیر تشکیل شد اما مسئولان باشگاه توانستند 90 درصد از خواسته ای من را در جذب بازیکنانی که بدون تیم مانده بودند برآورد کنند. ما در مجموع 23 بازیکن جدید جذب کردیم که متاسفانه مدت زمانی که برای ایجاد هماهنگی بین آنها در اختیار داشتیم کافی نبوده است و با آغاز رقابتهای لیگ برتر برای رسیدن به شرایط ایده آل نیاز به زمان بیشتری داریم.

سرمربی تیم فوتبال گهر تاکید کرد: بااینکه نمی توانیم از شرایط میزبانی نهایت استفاده را برریم اما در بازی با ملوان فقط برای شکست این تیم برنامه ریزی کرده ایم و ملوانی ها مقابل ما حرفی برای گفتن نخواهند داشت.

وی در خصوص اینکه آیا جدایی میرزاپور باعث ناراحتی وی شد، گفت: میرزاپور اصلا قراردادی امضا نکرده بود که پس از آن جدا شود بلکه وی فقط بر سر مسائل مالی با مسئولان باشگاه به توافق نرسیده بود.

تارتار در پاسخ به این پرسش که آیا نمی ترسید که بازیکنی مانند نیکبخت واحدی علاوه بر خودش برای تیم نیز حاشیه درست کند، گفت: نیکبخت از نظر فنی بازیکن توانمندی بوده و طی مدتی که با ما تمرین می کند منظم ترین و بی حاشیه ترین بازیکن تیم بوده است. من مطمئنم او نه تنها حاشیه ای درست نخواهد کرد بلکه به عنوان یک بازیکن با تجربه در جریان رقابتهای لیگ برتر کمک زیادی به من می کند.

وی در خصوص بازیکنان مصدوم تیمش پیش از بازی با ملوان نیز گفت: ما فقط نیکبخت واحدی را به دلیل مصدومیت در اختیار نداریم و سایر نفرات تیم هیچ مشکلی در این زمینه ندارند.

دیدار تیمهای فوتبال گهر دورود و ملوان بندانزلی از هفته نخست دوازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر ساعت 20:45 روز پنجشنبه در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار خواهد شد.