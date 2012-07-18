توزیع مرغ 4700 تومانی در قم طی ماه رمضان تداوم خواهد داشت

امیر محمدی چهر در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در ماه رمضان کشتارگاه ها مرغ را با قیمت چهار هزار و 600 تومان به فروشگاه ها عرضه و فروشگاه های منتخب تنظیم بازار به قیمت چهار هزار و 700 تومان در اختیار همشهریان قرار می دهند.

وی در خصوص برنج تهیه شده برای این ایام نیز اظهار داشت: یک هزار و 800 تن برنج تایلندی از تهران درخواست کرده ایم که در اختیار هیئت های مذهبی، فروشگاه ها و خیران قرار می گیرد.

معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت قم قیمت عمده فروشی و خرده فروشی این برنج را هم به ترتیب کیلویی 700 و 750 تومان اعلام کرد.

محمدی چهر تعداد فروشگاه های منتخب سطح شهر را 300 فروشگاه ذکر کرد.

وی از آغاز نمایشگاه طرح ضیافت از تاریخ 29 تیرماه خبر داد و بیان داشت: این نمایشگاه به مدت یک هفته در محل دائمی نمایشگاه قم بر پاست.

معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت قم اضافه کرد: در این نمایشگاه مواد لبنی و پروتئینی، گوشت مرغ، گوشت قرمز، ماهی، روغن، شکر و سایر اقلام ضروری مردم عرضه می شود.

محمدی چهر بیان داشت: کالای ارائه شده در این نمایشگاه با تخفیف پنج تا 15 درصد عرضه می شوند.

وی اعلام کرد: فروش فوق العاده اصناف نیز از اوایل ماه مبارک رمضان به مدت 15 روز اجرا می شود.

معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت قم در بخش دیگری از سخنان خود از تشدید بازرسی ها در این ایام خبر داد و عنوان داشت: 75 تیم بازرسی در ایام ماه مبارک رمضان فعال هستند.

محمدی چهر در خصوص قیمت زولبیا و بامیه نیز بیان داشت: قیمت این 2 کالا هنوز اعلام نشده و احتمالا قیمت کشوری چهار هزار و 500 تومان به فروش برسد.