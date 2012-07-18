تولید ادامه "در جست و جوی نمو" به زودی آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که خبرهای متنقاضی درباره کارگردانی و ساخت قسمت دوم این انیمیشن شنیده می‌شد و نام‌های متفاوتی برای کارگردان آن اعلام می شد، سرانجام " اندرو استانتون" رسما به عناون کارگردان قسمت دوم این انیمیشن برگزیده شد.

این در حالی است که "لیدنسی کالینز" مسوولیت نگارش فیلمنامه این اثر را بر عهده داشته است. استانتون کارگردانی قسمت اول :در جست و جوی نمو" را نیز با همکاری "بیلی انکریچ" کارگردانی کرده بود.

موفقیت ادامه سازی بر انیمیشن های موفق دسینی وپیکسار مسوولان شرکت پیکسار را واداشته تا بر اساس فروش گیشه ای برنامه بلند مدت برای ساخت ادامه آن ها داشته باشند. از میان این آثار می توان به انیمیشن هایی چون "داستان اسباب سازی"، "پاندای کونگ فو کار" و "ماداگاسکار" اشاره کرد.

استانتون البته با ساخت اثر پر هزینه و شکست خورده "جان کارتر" شکست زیادی را به کمپانی دیسنی وارد ساخته بود .