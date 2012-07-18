مصاف صبا و پیکان در شب بازگشت دوباره ویسی به قم

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین هفته از دوازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور فردا آغاز می‌‌شود و طی آن در کنار دیدار حساس صنعت نفت آبادان و پیروزی تهران که در شهر آبادان برگزار می‌شود، تیم فوتبال صبای قم در دیداری مهم میزبان تیم فوتبال پیکان تهران است.



حضور ویسی روی نیمکت پیکان و تقابل تفکرات با گل‌محمدی



تیم‌های صبای قم و پیکان تهران در شرایطی در بازی آغازین خود در لیگ دوازدهم فوتبال باشگاه های برتر ایران از ساعت 20:45 عصر پنجشنبه بیست و نهم تیر ماه در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام قم برابر یکدیگر به میدان می‌روند که این مسابقه و سه امتیاز آن برای هر دو تیم اهمیت فراوانی خواهد داشت، زیرا به لحاظ تغییراتی که در کادر فنی دو تیم ایجاد شده، این بازی دارای حساسیت های زیادی است.



مصاف صبای قم و پیکان تهران در حالی در شهر مقدس قم برگزار می‌شود که تیم پیکان قزوین آخرین بار از بازی رفت لیگ نهم و همچنین بازی رفت لیگ دهم با صبای قم به تساوی بدون گل و شکست دو بر یک رسیده است و تلاش شاگردان عبدالله ویسی در این مسابقه این است که بتوانند در نخستین دیدار خارج از خانه خود شکست صبای قم را رقم بزنند در حالی که صبا نیز برای جبران شکست سه بر دو در بازی برگشت لیگ دهم برابر پیکان که در قزوین رقم خورد همین انگیزه را خواهد داشت.



در مصاف حساس صبای قم و پیکان تهران، شاگردان یحیی گل محمدی در تیم صبای قم در خانه به دنبال کسب پیروزی و کسب سه امتیاز هستند تا هم دوازدهمین دوره لیگ برتر را با موفقیت آغاز کنند و هم اینکه بتوانند خاطره شیرینی از نخستین بازی خانگی خود در لیگ جدید به یادگار بگذارند.



برتری پیکان در آخرین مصاف با صبای قم



صبای قم در حالی در این دیدار خانگی به مصاف پیکان تهران می‌رود که در آخرین دیدار خانگی خود در لیگ یادزدهم میزبان مس کرمان بود و با تساوی یک بر یک به کار خود پایان داد، در حالی که صبا با عبدالله ویسی در 17 بازی خانگی لیگ یازدهم در مجموع شش بار پیروز شد.



همچنین شاگردان حال حاضر عبدالله ویسی در تیم پیکان تهران نیز که در لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور جام آزادگان با فرهاد کاظمی سرمربی سابق این تیم رتبه نخست گروه اول و همچنین نایب قهرمانی لیگ دسته اول را کردند، برای اینکه شانس پیروزی خود با یکی از جدی‌ترین رقبای خود یعنی صبای قم را افزایش دهند، با تمام قوا برابر صبا به میدان می‌آیند.



دو تیم آخرین بار در ورزشگاه شهید رجایی قزوین در دیدار برگشت فصل دهم لیگ برتر به مصاف یکدیگر رفتند که آن مسابقه به برتری سه بر دو تیم پیکان (قزوین) انجامید، ولی در آن فصل لیگ برتر تیم پیکان به دسته اول سقوط کرد و صبای قم در جایگاه دهم ایستاد.