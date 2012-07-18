سرماخوردگی سرطانها را بشناسیم/ هشدار پزشکان به فامیل درجه یک مبتلایان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر پرویز دریایی اظهار کرد: هم‌اکنون با تشخیص و درمان به‌ موقع در درمان جراحی سرطان پستان به برداشت پستان نیازی نیست و روشی منسوخ محسوب شده است و اگر نیازی به برداشت پستان باشد بازسازی آن به کمک پروتز و یا با استفاده از روش برداشت عضله و پوست از شکم و پشت شانه امکانپذیر است.

وی با اشاره به وجود روشهای میکروسکوپی بازسازی پستان ادامه داد: پایه و اساس در سرطان پستان بر 4 اصل پیشگیری، تشخیص، درمان و پیامد و تبعات درمان است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: از عوامل خطر سرطان پستان می‌توان به منارک(اولین عادت ماهیانه) زودهنگام، ازدواج دیرهنگام، کوران شیردهی، چاقی، افزایش مصرف هورمون و مهمترین آن به وراثت اشاره کرد.

دریایی گفت: پزشکان همواره هشدار می‌دهند که اقوام درجه یک مبتلایان به سرطان پستان برای پیشگیری و تشخیص زودهنگام به پزشک مراجعه کنند.

دبیر علمی انجمن جراحان عمومی ایران توضیح داد: تومورهای سرطانی پستان بر 2 نوع توده‌های قابل لمس و غیرقابل لمس است در 65 تا 70 درصد موارد بیماران تومورها و توده‌های سرطانی را لمس و سپس به پزشک مراجعه می‌کنند و چنانچه توده 5/0 تا 1 سانتی‌متری لمس شود از زمان آغاز تشکیل این توده سرطانی 5 سال گذشته است.

مسئول درمانگاه انستیتو سرطان بیمارستان امام‌خمینی(ره) ادامه داد: در زنانی با سایز بزرگ پستان خود غربالگری و حتی تشخیص به روش ماموگرافی و سونو به علت افزایش وسعت و کاهش دقت دشوار است البته پزشکان حاذق و با تجربه قادر به تشخیص توده‌های کلسیفیه شده نیز هستند.

دریایی به پزشکان توصیه کرد همواره در مطب‌هایشان از ذره‌بین برای گزارش ماموگرافی استفاده کنند. همچنین افرادی هستند که پس از ماموپلاستی (زیبایی سینه) در نمونه آن ضایعه سرطانی گزارش می‌شود از اینرو پزشکان زیبایی همواره دقت لازم را پیش از جراحی داشته باشند و برای تشخیص علاوه بر سونوگرافی، ماموگرافی و حتی MRI نیز داشته باشند.

وی با بیان اینکه سالیانه 25 تا 30 هزار نفر در ایران به سرطان پستان مبتلا می‌شوند، افزود: سرطان پستان از مهم‌ترین عوامل مرگ ومیر در زنان ایرانی پس از سرطان کولون و رکتوم به شمار می رود.

هفتمین کنگره سالیانه انجمن علمی جراحان عمومی ایران با موضوع بیماریهای خوش‌خیم و بدخیم پستان(جراحی، بازسازی و...) با حداکثر امتیاز بازآموزی (مدون و مداوم) ویژه پزشکان عمومی و متخصصان جراحی و داخلی به همراه کارگاههای آموزشی 29 تا 31 شهریور 91 در سالن همایشهای بین‌المللی رازی تهران برگزار می‌شود.