توسعه گردشگری جزو اولویتهای دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی دقایقی پیش در مراسم نکوداشت سالگرد ثبت جهانی حمام فین و بافت فرش کاشان در باغ فین کاشان، با اشاره به اینکه کاشان منطقه‌ای با قدمت بیش از هفت هزار ساله است که در طول این تاریخ همواره مردم بزرگی را به عرصه‌های مختلف در خود جای داده، تاکید کرد: این شهر میراث درخشان و بی‌بدیل تمدن اسلامی محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه کاشان از توانمندی‌هایی در حوزه فرهنگ، گردشگری، هنر و علم برخوردار است، ادامه داد: این شهر عالمانی همچون محتشم کاشانی و فیض کاشانی را در خود پرورش داده است.

استاندار اصفهان تصریح کرد: همچنین حضور هنرمندان بزرگی همچون کمال‌الملک و در دوره معاصر سپیده کاشانی از دیگر کمالات این شهر تاریخی است.

وی با اشاره به اینکه کاشان شهر مجاهدان بزرگی همچون آیت‌الله یثربی است، بیان کرد: کاشان در مجاهدت‌های تاریخ معاصر نقش بزرگی ایفا کرده است.

ذاکراصفهانی با بیان اینکه در طول سال‌های متمادی به خصوص در دولت‌های نهم و دهم تحولات فرهنگی در این منطقه رشد محسوسی پیدا کرده، اضافه کرد: در این دولت توجه ویژه به صنعت، معدن، تجارت و گردشگری در کاشان صورت گرفته است.

وی تاکید کرد: مدیریت استان پیرو رویکرد فرهنگی دولت دهم آماده غنابخشی به اینچنین فعالیتهایی است.